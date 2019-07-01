ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Під Харковом випускний закінчився трагедією: загинув підліток

STYLERЖиття    01.07.2019 - 16:28
Під Харковом випускний закінчився трагедією: загинув підліток
Випускний під Харковом закінчився трагедією (Колаж РБК-Україна)

Поліція з'ясувала всі деталі загибелі підлітка

У селищі Таранівка Харківської області випускний школярів закінчився смертельної бійкою. Один з підлітків отримав травми і помер на наступний день. Про це повідомили у відділі комунікації національної поліції в Харківській області.

Як розповіла бабуся загиблого школяра, випуск відзначали в суботу, 29 червня. Її онук повернувся додому близько 23:00 в стані алкогольного сп'яніння. Він відразу ліг спати. Вранці бабуся його не чіпала і почала переживати тільки близько 16:00. Вона зауважила, що у хлопчика відсутні ознаки життя і викликала поліцію.

Тіло оглянули експерти і встановили, що на ньому присутні тілесні ушкодження. З'ясувалося, що напередодні між загиблим та його ровесником стався конфлікт.

"У ході досудового розслідування працівники поліції з'ясували, що 29 червня близько 22:00 біля школи у селі Таранівка між двома хлопцями сталася сварка. В ході конфлікту зловмисник перекинув юнака через себе, той упав і вдарився головою об асфальт", - повідомили в поліції.

Слідчі Зміївського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

17-річному підлітку, який винен у трагедії, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років. На даний момент вирішується питання про повідомлення йому про підозру і обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Національній академії Національної гвардії України в Харкові стався скандал на випускному.

А також розповідали про те, що під Херсоном на випускному вечорі побилися школярі та батьки.

Винні небезпечні ігри? Під Львовом дитина покінчила життя самогубством Булінг на випускному: під Дніпром спалахнув скандал через "солодкий стіл" (відео)
Новини України подростоквыпускникитрагедия
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся