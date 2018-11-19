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У Харківській області ведмідь накинувся на працівницю бази відпочинку

STYLERЖиття    19.11.2018 - 15:46
У Харківській області ведмідь накинувся на працівницю бази відпочинку
Фото: колаж РБК-Україна

Медики зафіксували у потерпілої перелом стегна і рвану рану на нозі від укусу звіра

В Харківській області ведмідь напав на працівницю бази відпочинку в селищі міського типу Старий Салтів. Як розповіли в обласному відділі комунікації поліції, у 53-річної жінки медики зафіксували перелом стегна і рвану рану на нозі від укусу звіра.

Потерпіла, жителька села Хотімля, була доставлена до Харківської міської клінічної лікарні швидкої і невідкладної медичної допомоги.

Інцидент стався 17 листопада о 07.55 на території бази відпочинку. Працівниця, займаючись прибиранням території, не закрила клітку з ведмедем, і тварина накинулася на неї.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Факт події зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в червні в Російській Федерації в селі Вільхівка Волгоградської області ведмідь напав на дресирувальника під час виступу в цирку - тварина повалило його і почав тягати по арені.

Також ми писали про те, що в Японії великий азіатський чорний ведмідь напав на групу туристів і наніс серйозні поранення чотирьом з них. Згодом звір був загнаний в сувенірну лавку і там застрелили.

Цієї осені, в окнябре, у Бережанському районі Тернопільської області вовк напав на пенсіонерку. Зазначалося, що жінка спершу переплутала хижака з лисицею.

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Відео: РБК-Україна

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