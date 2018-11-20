У Харківській області ведмідь накинувся на працівницю бази відпочинку: подробиці інциденту

Відео: (YouTube/ТСН)

В Харківській області ведмідь напав на працівницю бази відпочинку у селищі міського типу Старий Салтів. У 53-річної жінки медики зафіксували перелом стегна та рвану рану на нозі від укусу звіра. Про подробиці інциденту розповіли в сюжеті ТСН.

На наступний день після події база виглядає порожньою. Всі двері закриті, тільки леви і вівці визирають через паркан. Три роки тому на іншу працівницю тут напав ягуар. Тоді юрист Олег Михайлов стверджував, що ніколи раніше подібних ситуацій не виникало, однак тепер вона повторилася.

Потерпіла від ведмежих пазурів жінка знаходиться в реанімації, у неї зламано стегно і покусана нога. При проведенні попереднього розслідування стало відомо, що вона з власної необережності під час вбирання потрапила в клітку з твариною, отримавши тілесні ушкодження.

Юрист бази відпочинку запевняє, що керівництво повністю оплачує лікування постраждалої, але про те, як жінка опинилася в клітці з хижаком, пояснити не може. "Там два ведмеді. Найімовірніше, вона хотіла погодувати або почистити. Вона закрила тільки одні двері, а там двоє хижаків", - розповідає Олег Михайлов. До речі, правоохоронців на базі відпочинку запевняють, що зоокуточок не їх.

На даний момент ветеринари обстежують ведмедя, щоб з'ясувати, що викликало агресію. А в поліції обіцяють з'ясувати, кому належать звірі, щоб разом з власниками вирішити, що робити з ними далі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в червні в Російській Федерації в селі Вільхівка Волгоградської області ведмідь напав на дресирувальника під час виступу в цирку - тварина повалила його і почала тягати по арені.

Також ми писали про те, що в Японії великий азіатський чорний ведмідь напав на групу туристів і наніс серйозні поранення чотирьом з них. Згодом звір був загнаний в сувенірну лавку і там застрелений.

Восени, у жовтні, у Бережанському районі Тернопільської області вовк напав на пенсіонерку. Зазначалося, що жінка спершу переплутала хижака з лисицею.

Відео: РБК-Україна