У Харківській області на залізничній платформі загинув український військовий

У військового залишилися двоє дітей

У Харківській області у вівторок, 3 липня, на залізничній станції "Коробочкине" загинув військовослужбовець ЗСУ. Він був смертельно травмований під час завантаження бронетехніки. Про це повідомляється на сторінці оперативного командування підрозділу "Схід" Збройних сил України у соцмережі Facebook.

"Механік-водій однієї з військових частин оперативного командування "Схід", 41-річний старший сержант Олександр Скус отримав при падінні травми, несумісні з життям", - розповіли в мережі.

Наразі проводиться розслідування обставин загибелі військовослужбовця. Попередньо встановлено, що причиною трагедії стало порушення Олександром техніки безпеки під час проведення робіт.

"В усіх військових частинах і установах оперативного командування приймаються термінові додаткові заходи щодо недопущення травмування військовослужбовців. Командування оперативного командування "Схід" та військової частини висловлює співчуття родині та близьким загиблого. Вони не залишаться наодинці зі своїм горем, оперативне командування і військова частина надають і надаватимуть у подальшому рідним старшого сержанта Олександра Скуса всю можливу підтримку", - написали на сторінці "Сходу".

Загиблий жив у селі Бабашка Уманського району Черкаської області. Волонтер Ольга Ситник повідомила, Facebook, що у нього залишились дочка і син.

Скріншот поста (facebook.com/Оперативне-командування-Схід-Збройних-Сил-України)

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