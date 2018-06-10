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У Херсонській області застрелилася дружина учасника АТО

STYLERLIFE        10.06.2018 - 18:25
Фото: Пістолет (LPAIFI.com)
Фото: Пістолет (LPAIFI.com)

Передсмертної записки жінка не залишила

У Херсонській області застрелилася дружина учасника АТО. Про це повідомляє місцевий сайт Кherson.net.ua.

В селі П'ятихатки Великоолександрівського району Херсонської області застрелилася 49-річна жінка.

Чоловік загиблої, учасник АТО, пішов з дому у справах, а коли повернувся, виявив свою дружину вже бездиханною. Біля неї лежала пневматична рушниця, з якого жінка вистрілила собі в серце. Чоловік загиблої викликав на місце події поліцію.

Поліцейські оглянули тіло і підтвердили, що це не імітація самогубства, а саме суїцид. Передсмертної записки жінка не залишила.

Відомо, що загибла в юності професійно займалася біатлоном і вміла поводитися зі зброєю. Експерти підтвердили, що жінка могла вчинити самогубство, перебуваючи в сидячому положенні.

Про причини такого вчинку є кілька версій. Конфлікти в сім'ї виключили одразу – вони з чоловіком жили спокійно.

Занепокоєння доставляв син від першого шлюбу, який проживав в Сумській області. Молодий хлопець був захоплений ігроманією і загруз у боргах через програші на гральних автоматах.

Жінка йому допомагала чим могла протягом тривалого часу, але марно. Вона переживала за сина і могла впасти в депресію і-за власного безсилля. Не виключають також проблеми зі здоров'ям.

Нагадаємо, у дніпровському кафе померла відвідувачка.

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Теги: суицид, самоубийство, Херсонская область
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