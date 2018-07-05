"Хлопавка і конфетті": офіцер ЗСУ розповів про жорстку гідну відсіч під Горлівкою

Воїн ООС повідомив про смерть терориста

Біля окупованої Горлівки Донецької області кілька бойовиків вийшли розвідати позиції українських захисників. Однак отримали жорстку смертельну відсіч. Про це розповів офіцер Анатолій Штефан Штірліц на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За словами воїна, троє терористів наблизилися до позицій бійців ЗСУ і зачаїлися.

"Горлівський напрям ... три орки полізли вперед, ОСи дивляться і чекають. Хлопавка від ОС спрацювала як в Новорічну ніч. Двоє контужених небратів почали тікати, але їх наздогнали конфетті від бійців. Підсумок - один демобілізований і двоє - 300 (поранених - ред). Очікуємо, що завтра вони приєднаються до свого "побратима-окупанта", - написав військовий.

Скріншот поста (facebook.com/ukrop.bc)

Новину від бійця ООС прокоментували користувачі мережі:

"Ну що тут можна сказати? Слава Україні, Героям Слава".

"Даєш таку "хлопавку" кожному кацаперому".

"Це добре! Як колискова на ніч...".

"Дякую за хороші і приємні новини".

"Захисникам України слава!".

Скріншот коментарів (facebook.com/ukrop.bc)

Скріншот поста (facebook.com/ukrop.bc)

До речі, російські журналісти "засвітили" позицію бойовиків "ДНР".

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