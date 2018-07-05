Социальные страницы
Курси валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.37
Межбанк BID 26.33
НБУ 2643.8
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.86
Межбанк BID 30.82
НБУ 3077.91
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.37
Межбанк BID 26.33
НБУ 2643.8
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.86
Межбанк BID 30.82
НБУ 3077.91
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Хлопавка і конфетті": офіцер ЗСУ розповів про жорстку гідну відсіч під Горлівкою

STYLERLIFE        05.07.2018 - 14:10
Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua

Воїн ООС повідомив про смерть терориста

Біля окупованої Горлівки Донецької області кілька бойовиків вийшли розвідати позиції українських захисників. Однак отримали жорстку смертельну відсіч. Про це розповів офіцер Анатолій Штефан Штірліц на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За словами воїна, троє терористів наблизилися до позицій бійців ЗСУ і зачаїлися.

"Горлівський напрям ... три орки полізли вперед, ОСи дивляться і чекають. Хлопавка від ОС спрацювала як в Новорічну ніч. Двоє контужених небратів почали тікати, але їх наздогнали конфетті від бійців. Підсумок - один демобілізований і двоє - 300 (поранених - ред). Очікуємо, що завтра вони приєднаються до свого "побратима-окупанта", - написав військовий.

Скріншот поста (facebook.com/ukrop.bc)

Новину від бійця ООС прокоментували користувачі мережі:

"Ну що тут можна сказати? Слава Україні, Героям Слава".

"Даєш таку "хлопавку" кожному кацаперому".

"Це добре! Як колискова на ніч...".

"Дякую за хороші і приємні новини".

"Захисникам України слава!".

Скріншот коментарів (facebook.com/ukrop.bc)

Скріншот поста (facebook.com/ukrop.bc)

До речі, російські журналісти "засвітили" позицію бойовиків "ДНР".

Герої, загиблі в червні 2018 (відео: РБК-Україна)

"Захищає рідний дім": в мережі захопилися співом української військової на Донбасі (відео) "Радів життю": рідні загиблого бійця ООС не вірять в його самогубство
Теги: горловка, Донецкая область, война на Донбассе, ООС
День Національної поліції України: як у Києві пройшли урочисті заходи (фоторепортаж)
"Ставали на коліна": у посольстві США до Героя України Ігоря Гордійчука вишикувалася черга
Стала відома причина смерті відомого гумориста і зірки КВК
"Немає там на що дивитися": Маркевич розкритикував збірну Росії
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся