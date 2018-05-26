Холостяк 8: як українці відреагували на перемогу Іванни

Ім'я переможниці стало відомо в п'ятницю, 25 травня

Холостяк Рожден Анусі викликав бурхливу реакцію користувачів соцмережі своїм вибором у фіналі проекту. Деякі з них гнівно поставилися до переможниці проекту Іванни, й навіть впевнені, що Анусі не буде разом з нею. Відповідні коментарі вони залишили на сторінці шоу "Холостяк" Instagram.

"Все куплено, між ними немає ніякої іскри", - вважає користувач Олена Коваленко.

"А мені здається, що з Галею вони більше один одному підходять. Хоча й Іванка гідна дівчина", - підкреслив юзер rasskazova_jewellery.

"Повний треш. Браво за сценарій. Шкода Галю. Зіграв її почуттями. Вона єдина справжня була. І було видно, що він до неї прив'язаний. До чого тут Іванна?", - дивується користувач Юлія Гонсалес.

"Ти зробив неправильний вибір. Всі холостяки відправляють гарних, а одружуються, скажімо так, не дуже гарних. Ну от чесно", - сказав юзер Валерій Гафінчук.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/holostyakstb)

"Просто порадійте за них. Що за негатив. Це його вибір, його життя. Якщо це проект, то не означає, що все має бути, як ви хочете. Він сам вибере собі дівчину", - зазначила користувач Христина Барієва.

"Дивно, коли він встиг в неї закохатися. В минулий раз з таким обуренням говорив про причини вибору його для походу по сходах закоханих з Іванною. Чергова безглузда історія", - впевнений користувач Аліна Астапова.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/holostyakstb)

До речі, холостяк Рожден Анусі визначився з обраницею. З двох фіналісток восьмого сезону проекту, він вибрав чарівну брюнетку Іванну. 21-річна красуня з Луцька отримала заповітну каблучку від головного героя.

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