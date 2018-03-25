У Хорватії футболіст помер прямо на полі

Спортсменові було всього 25 років

У Хорватії помер молодий футболіст Бруно Бобан прямо під час футбольного матчу. Про страшну трагедію пише сайт "Терикон".

25-річний Бруно Бобан, гравець футбольної команди "Марсонія", помер прямо під час футбольного матчу між "Марсонією" і "Славонією".

На 15 хвилині матчу Бруно Бобан отримав сильний удар м'ячем в груди. Після чого футболіст впав. Найближчі гравці зібралися навколо нього, потім підбіг футбольний лікар. Ще через кілька хвилин прибула швидка медична допомога.

Проте, незважаючи на всі зусилля і реанімації, серце футболіста запустити не вдалося.

Бруно Бобан грав на правому фланзі атаки і з 12 м'ячами став найкращим бомбардиром команди третьої за силою хорватської ліги. В попередньому турі 18 березня у ворота "Вартекса" він забив два м'ячі. Бобан також грав у Першій лізі за "Загреб", де почав свою професійну кар'єру. А в "Марсонию" він перейшов з "Славонії".

Фото: Бруно Бобан (facebook.com ripBRUNOboban)

Нагадаємо, помер відомий український тренер і футболіст.

На 90-му році життя помер радянський і український футболіст, тренер, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, майстер спорту СРСР Віталій Зуб.

Віталій Зуб народився в Харкові 2 червня 1928 року в родині харківського футболіста Микити Зуба. У футбол почав грати в 1944 році в "Трудових резервах". Одночасно з цим закінчив Харківське ремісниче училище, деякий час працював слюсарем-інструментальником на вагоноремонтному заводі. Закінчив Харківський педагогічний інститут. Грав у харківському "Локомотиві", московському "Динамо", харківському "Авангарді" на позиції нападника і півзахисника.

Був тренером харківського футбольного клубу "Авангард", полтавського "Колоса", харківського "Металіста". Крім того, Зуб працював проректором, а потім помічником ректора Харківської академії фізичної культури.

У 2008 році був нагороджений орденом "За заслуги" 3-го ступеня.