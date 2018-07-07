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Хотів відкупитися за 50 грн: на трасі Тернопіль-Львів спіймали п'яного водія

STYLERLIFE        07.07.2018 - 13:42
Фото: Місце ДТП (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Фото: Місце ДТП (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Чоловік був у стані алкогольного сп'яніння

6 липня на трасі Тернопіль-Львів затримали п'яного водія, який протаранив автопричіп. Аварія сталася на 12 кілометрі траси. На щастя, у ДТП ніхто не постраждав, однак водій хотів відкупитися від поліції, пропонуючи хабар 50 гривень. Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua Facebook.

У встановленому законом порядку інспектори запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп'яніння, проте водій відмовився. У результаті поліцейські склали на громадянина адміністративні матеріали за ст 124 (порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП) і ч. 1 ст. 130 Купап (керування транспортним засобом у стані сп'яніння).

Крім того, водій авто, знаючи, яку можливу міру покарання обере для нього суд, спробував дати одному з інспекторів хабар, а саме грошові кошти однією купюрою номіналом п'ятдесят гривень.

57-річний громадянин неодноразово був попереджений про кримінальну відповідальність, однак він наполягав на своєму і кинув кошти в патрульний автомобіль.

Скріншот (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Нагадаємо, що у Києві відбулося безглузде ДТП (відео).

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