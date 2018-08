Хотів помститися дружині: чоловік влетів на літаку у власний будинок

Чоловік, який влетів у будинок, загинув

Житель міста Пейсон в штаті Юта, що в 95 кілометрах на південь від столиці штату Солт-Лейк-Сіті, влетів на літаку Cessna 525 в свій дім, де перебувала його дружина з дитиною. Ним був 47-річний Дуейн Юд. Про це передає ABC News.

Повідомляється, що чоловік хотів помститися дружині після сварки. У результаті події чоловік загинув. Його дружина з дитиною вижили, хоча будинок отримав серйозні пошкодження через пожежу, яка виникла внаслідок авіакатастрофи.

За версією слідчих, літак належав роботодавцю Дуейна, яким дозволяли здійснювати польоти.

Наголошується, що напередодні чоловік напав на свою дружину під час розпиття алкогольних напоїв. Тоді свідки викликали поліцію і він був заарештований, але пізніше вийшов під заставу.

Канал KSL-TV опублікував на своїй сторінці в Twitter відеозапис, на якому видно всі наслідки авіакатастрофи.

Tune in to KSL 5 News at Noon. @newsyCaitlin will be live with updates regarding plane crash in Payson, which officials are saying was an intentional act by Duane Youd, the pilot who died in the incident. pic.twitter.com/wl3dd0cEFL