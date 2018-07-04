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"Хотів здати в будинок престарілих": пенсіонерка застрелила власного сина

STYLERLIFE        04.07.2018 - 23:07
Ілюстративне фото (pixabay)
Ілюстративне фото (pixabay)

Старенька кілька днів планувала вбивство

92-річна пенсіонерка вбила власного сина за те, що той хотів здати її в будинок престарілих. Про це повідомляє Telegraph.

Трагедія сталася в американському штаті Арізона. 92-річна Анна Мей Блессінг застрелила свого 72-річного сина за те, що він хотів позбутися від неї, здавши в будинок престарілих, так як планував проживати в будинку зі своєю подругою.

Повідомляється, що пенсіонерка планувала вбивство власного сина кілька днів. Вона заховала два пістолета в кишеню халата перед тим, як завела розмову з сином.

Її син привів у дім жінку кілька місяців тому, з якою планував разом жити. А мати вони збиралися відправити у будинок престарілих, щоб усім було комфортно.

Перед тим, як зробити постріл у власного сина, старенька сказала дивні слова.

"Ви хочете забрати моє життя, тому я заберу ваше",- повідомила вона синові перед вбивством. Тіло чоловіка знайшли з двома вогнепальними ранами, в області шиї і в щелепі. Він помер на місці.

Як пояснила Анна Мей Блессінг, після того, як син переїхав жити до неї разом зі своєю подругою, життя стало дуже складним. А після того, як вона дізналася, що вони хочуть помістити її в будинок престарілих, вона зрозуміла, що вони хочуть позбавитися від неї, щоб жити в своє задоволення.

Нагадаємо, у житловому будинку Києва вбили жінку.

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Теги: вбивство, пенсионерка, пистолет
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