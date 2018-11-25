Хотіла заощадити на лікуванні: жінка інсценувала викрадення немовляти

Фото: (Янош Немеш / УНІАН)

Жінка не хотіла витрачати час і сили на важко хвору дитину, тому вирішила залишити її в лікарні

У суботу ввечорі, 24 листопада поліцейські приїхали за викликом жінки, у якої нібито викрали семимісячну дівчинку. Її "викрадення" інсценувала власна мати. Насправді жінка вирішила позбутися дочки, залишивши її у лікарні. Щоб якось виправдатися перед рідними за цей вчинок, вона придумала собі "алібі", розповідають відділі комунікації поліції Одеської області.

Про викрадення дівчинки в поліцію повідомила сама мати. "Засмучена" жінка розповіла, що біля залізничного вокзалу вона відволіклася на старшу дитину, а коли повернулася - коляски з немовлям вже не було. Поки поліцейські оглядали територію біля вокзалу, опитували перехожих і переглядали відео з камер спостереження, надійшла інформація про те, що годиною раніше в лікарню підкинули семимісячну дівчинку, у якої у речах була знайдена записка з проханням подбати про маленьку і анкетними даними на неї і її маму.

Фото: (od.npu.gov.ua)

Один з очевидців медустанові надав детальний опис жінки з коляскою - вона просила у нього аркуш паперу і ручку. За даними поліції, жінка, яка звернулася в поліцію із заявою про викрадення дитини сама і залишила немовля біля лікарні.

Поліцейські розповіли також, що правопорушниця всіляко намагалася заплутати сліди. Вона вказала в записці не свої анкетні дані.

Як з'ясувалося, близько місяця тому 22-річна мешканка м. Ізюм на Харківщині, з двома малолітніми дітьми у віці 2,8 років і 6 місяців приїхала до родичів в Одесу нібито для проходження медичного обстеження. За словами горе-матері, її молодша дочка "невиліковно хвора", тому, не маючи грошей на лікування, вона і вирішила залишити її у медичного закладу. Сама ж жінка через годину збиралася повернутися додому в Харківську область і вже навіть мала квиток на поїзд. Щоб якось виправдатися перед ріднею, яка навряд чи схвалив би такий вчинок, жінка вирішила забезпечити собі алібі історією з "викраденням".

У відношенні матері складено два адміністративні протоколи за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) і ст. 183 (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КоАП.

В даний час дитина обстежений лікарями - попередньо, діагноз не підтверджується. Зараз дівчинку помістили в медичну установу, її життю нічого не загрожує. Доля дівчинки буде вирішена фахівцями служби у справах дітей ОДА, куди одеські правоохоронці направили інформацію для вжиття заходів відповідно до законодавства.

Поліція нагадує, що невиконання обов'язків по догляду за дитиною, а тим більше - залишення її без допомоги в небезпеці - правопорушення, за які законом передбачено не тільки адміністративну, але і кримінальну відповідальність.

Для тих, хто опинився в складних життєвих умовах і з якихось причин не має можливості займатися своєю дитиною, в Одесі існують спеціально обладнані "Вікна життя". Тут є можливість залишити малюка анонімно і, що найважливіше, безпечно для неї, нагадали у поліції.

Нагадаємо, що хлопчик, якого викрадали в Одесі, розповів про зловмисницю.

Раніше ми писали, що викрадення дитини у Вишгороді виявилося жартом.

Відео: (video.rbc.ua)