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Хотіла повернути чоловіка: жінка зрешетила немовляти голками

STYLERLIFE        07.07.2018 - 21:42
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Жителька Таджикистану встромила в свою дитину 10 голок

В Таджикистані молода жінка встромила в однорічного сина десять голок. Жінка зробила це навмисно, повідомляє прес-служба МВС Таджикистану.

Жахливий інцидент стався в кишлаку Сарикишти району Рудакі в 15 кілометрах на південь від Душанбе. За наявними даними, жінка сколола немовляти для того, щоб повернути свого чоловіка, який подався на заробітки в Росію

За словами прес-секретаря МВС, немовля отримав тяжку шкоду здоров'ю. Дитина була доставлена в Національний медичний центр. Мати щедро зрешетила голками  свого сина. Лікарі витягли їх звідусіль: з черепа, нижньої частини носа, ніг, шиї, грудної клітки і інших частин тіла.

Деякі "знаряддя тортур" увійшли дуже глибоко під шкіру, тому за час операції  лікарі отримали тільки шість з десяти. За словами медиків, голки знаходяться в тілі дитини як мінімум три місяці.

Проти жінки порушили кримінальну справу про нанесення тяжкого шкоди здоров'ю, ведеться слідство.

Нагадаємо, нещодавно у Києві невідомий влаштував стрілянину з травмата.

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Теги: дитина, происшествие, Таджикистан
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