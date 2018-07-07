Хотіла повернути чоловіка: жінка зрешетила немовляти голками

Жителька Таджикистану встромила в свою дитину 10 голок

В Таджикистані молода жінка встромила в однорічного сина десять голок. Жінка зробила це навмисно, повідомляє прес-служба МВС Таджикистану.



Жахливий інцидент стався в кишлаку Сарикишти району Рудакі в 15 кілометрах на південь від Душанбе. За наявними даними, жінка сколола немовляти для того, щоб повернути свого чоловіка, який подався на заробітки в Росію

За словами прес-секретаря МВС, немовля отримав тяжку шкоду здоров'ю. Дитина була доставлена в Національний медичний центр. Мати щедро зрешетила голками свого сина. Лікарі витягли їх звідусіль: з черепа, нижньої частини носа, ніг, шиї, грудної клітки і інших частин тіла.

Деякі "знаряддя тортур" увійшли дуже глибоко під шкіру, тому за час операції лікарі отримали тільки шість з десяти. За словами медиків, голки знаходяться в тілі дитини як мінімум три місяці.

Проти жінки порушили кримінальну справу про нанесення тяжкого шкоди здоров'ю, ведеться слідство.

Нагадаємо, нещодавно у Києві невідомий влаштував стрілянину з травмата.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: Потрібно лм соціалізувати ромів?