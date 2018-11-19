У Хусті вчителька покінчила життя самогубством: відомі причини

Колаж РБК-Україна

Колеги припустили, що у неї були проблеми зі здоров'ям

На Закарпатті у власній квартирі вчителька базового медичного коледжу покінчила з собою. Про те, що стало причиною такого страшного вчинку, пише Zakarpatpost.

Тіло вчительки, яка повісилася, виявили 13 листопада у власній квартирі. Вчителю Закарпатського базового медичного коледжу Оксані Янюк було всього 45 років.

Про жінку розповіли, що вона була самотньою, давно розлучилася з чоловіком і друзів у неї майже не було. Близькі розповідають, що Оксана напередодні загибелі була чимось пригнічена, але ні з ким не ділилася тим, що її турбувало.

Знайома Оксани розповіла, що зустріла її кілька тижнів тому в парку, коли гуляла з дітьми. За її словами, жінка їх навіть не помітила, дивилася кудись у порожнечу, була занурена в себе. Вона присіла на лавочку, посиділа, а потім піднялася і пішла.

"Вона і раніше була відсторонена від світу. Можливо не могла пережити розлучення з чоловіком. Але це було давно, минуло багато років. За такий час вже можна було прийти в себе. Та й при бажанні вона могла б знайти іншого чоловіка і створити сім'ю", - розповіла Лариса і зізналася, що пошкодувала, що не підійшла до Оксани в парку.

В коледжі, де викладала Янюк, про її проблеми ніхто навіть не підозрював. Колеги розповіли, що вона була дуже відповідальною, неконфліктної, близько брала до серця будь-які слова.

"Дітей у неї не було. Говорила, що боїться народжувати. Хоча це звучить дивно, оскільки людина з медичною освітою розуміє весь процес, до того ж давати життя закладено природою в кожну жінку. Після розлучення, коли захворіла її старенька мама, чоловік допомагав їй, хоча вони вже не жили разом. У мами тоді був інсульт. На роботі останнім часом нічого особливого не відбувалося. Не було ні непорозумінь, ні сварок, нічого. Підозрюю, що у неї була сильна депресія. Вона була дивною і до заміжжя", - розповів один з викладачів.

Студенти про Оксану Янюк відгукуються добре. Вони розповіли, що до них вона була лояльною і спокійною. Проте зізналися, що вчителька була сумною і пригнобленою.

"Щасливою вона не виглядала навіть з чоловіком, у ті часи, коли вони ще жили разом. В цілому, її не можна було назвати комунікабельною, вона ні з ким не спілкувалася, крім матері", - розповіла одна зі студенток.

Ще одна колега Оксани припустила, що у викладачки були якісь проблеми зі здоров'ям, про які вона нікому не стала розповідати.

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Відео: РБК-Україна