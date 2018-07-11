"І швиденько поїхав": у Києві водій маршрутки навмисно розбив дівчині дзеркало її авто (фото)

Фото: РБК-Україна

Власник іномарки поскаржилася на хама

У Києві водій маршрутного таксі №581 навмисно розбив власнику легкового автомобіля бічне дзеркало. Причиною стало те, що його нібито підрізали. Дівчина, яка ймовірно була за кермом машини, поскаржилася на автохама і оприлюднила його фото. Про інцидент розповіли на сторінці "Київ Оперативний" в соцмережі Facebook.

"Ось це елітне створіння в зеленій майці подумав, що я його підрізала, але як справжній джентльмен, він не став сигналити або щось в цьому роді. Він просто вийшов, відбив мені дзеркало, сів і поїхав. Це норма?" – написала автор публікації.

Фото: Водій маршрутки (facebook.com/KyivOperativ)

Фото: Водій розбив дзеркало чужого авто (facebook.com/KyivOperativ)

Фото: Водій розбив дзеркало чужого авто (facebook.com/KyivOperativ)

Деталі інциденту розповіли у спільноті "dtp.kiev.ua" в Facebook.

"На повороті з проспекту Перемоги на Щербаківського (метро "Нивки"), водій маршрутки №581 при паралельному русі вирішив, що його підрізали, і не придумав нічого кращого, ніж розбити нам дзеркало. І, задоволений, швиденько поїхав", - розповіли в мережі.

"Просимо вашого репоста та інформаційної підтримки. Хочеться, щоб у цієї людини пекло при кожному поході в туалет", - зазначили в спільноті.

Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Інцидент прокоментували багато користувачів:

"Зазвичай дзеркала відламують тим, хто ними не користується. Може не так просто "елітне створіння" вчинило так?".

"На жаль тільки цих фото мало для доказу. Окреме фото маршрутчика і окремо розбите дзеркало. Свідки допомогли б або реєстратор".

"Ці виродки самі перебудовуються і не дивляться в дзеркало. Раніше їм сигналив, а тепер буду так само відбивати дзеркала".

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

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