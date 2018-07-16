Ілон Маск назвав драйвера, який рятував дітей у Таїланді, "педофілом"

Фото: Ілон Маск (TED.com.jpg)

Драйвер розкритикував міні-човен Маска

Між мільярдером і підприємцем Ілоном Маском і водолазом Верном Уонсортом, який брав участь в рятувальній операції дітей в затопленій печері в Таїланді, стався конфлікт. Про це повідомляє видання The Guardian.

Спочатку драйвер розкритикував міні-субмарину винахідника, яку той хотів надати для допомоги в проведенні рятувальної операції. Уонсорт сказав, що це всього лише "піар-хід", а сам міні-човен він порекомендував засунути підприємцю "набагато глибше".

У відповідь Ілон Маск обізвав Верна "педофілом" у своєму пості на сторінці в Twitter. "Знаєш що, не утруждайся показом відео. Ми змусимо одну з міні-субмарин пройти весь шлях в печері № 5 без проблем. Вибач, педофіл, ти сам напросився", - написав він у публікації, яку пізніше видалив. Раніше він попросив драйвера показати відеодоказ того, що Ансворт брав участь у місії з порятунку дітей.

Скріншот поста (strana.ua)

Варто також зазначити, що влада відмовилася використовувати субмарину Маска, коли проводилася рятувальна місія. Керівник центру координації рятувальних робіт з визволення підлітків з печери в Таїланді Наронгсак Осатанакорн зазначив, що цей апарат "недоцільний" для даної місії.

10 липня були врятовані всі 12 дітей, які разом з тренером опинилися в пастці 23 червня.

Раніше ми писали про те, що американська незалежна християнська кіностудія Pure Flix Entertainment планує зняти фільм про врятованих дітей в Таїланді.

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