Інсульт чоловіка змусив заспівати: українська співачка зробила відверте зізнання

У коментарі Styler вона поділилася відвертою історією про те, як вона пережила період без творчості.

2020 для Ксенії розділився на "до" і "після". Коли у її чоловіка діагностували інсульт, вона кинула роботу на топовому телеканалі і віддала всі зусилля, щоб поставити його на ноги.

"У ніч на 14 лютого чоловікові стало погано. Дуже паморочилася голова, загубилася координація, він майже не чув і не бачив мене. Через 15 хвилин ліва рука і нога перестали працювати. Це був інсульт. З цього моменту все перевернулося", - розповіла співачка.

Ксенія Шадурська (фото: instagram.com/offi_shadu)

З того дня у співачки тривала і триває боротьба за життя чоловіка і повноцінну його реабілітацію. Днями, тижнями і місяцями.

"У червні 2020-го, коли чоловік почав потихеньку вставати на ноги, я ще раз задала собі питання: чого ж насправді хочеш ти? Все моє тіло і свідомість кричало про одне: я потребувала повернення в музику наче кисню!" - емоційно поділилася SHADU.

Ксенія Шадурська (фото: instagram.com/offi_shadu)

Вона поділилася з другом своїм переживанням, а той у свою чергу показав демозапис пісень продюсеру, так і почалася історія створення нового проекту дівчини - SHADU.

Ксенія Шадурська (фото: instagram.com/offi_shadu)

"Я була в шоці! Я дуже злякалася, я кричала на нього за те, що він без мого дозволу показав мою музику! Все було просто: я боялася, що скажуть, що у мене немає майбутнього. Але все траплялося зовсім навпаки! Аїші дуже сподобався мій голос, вона захотіла зустрітися зі мною. Через кілька днів ми зустрілися. Так з'явився проект SHADU", - доповнила Ксенія.