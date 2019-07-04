Ірина Багалій просить Зеленського вжити заходів через наявність іноземного громадянства у Куницького (відео)

Олександр Куницький (фото: facebook.com/zpsanek)

На вибори в Раду йде Олександр Куницький, у якого подвійне громадянство

До президента України Володимира Зеленського, а також партії "Слуга народу" звернулася громадський діяч з Харкова, відомий лікар Ірина Багалій. Вона просить президента звернути увагу на ситуацію з наявністю іноземного громадянства у кандидата в депутати по 169 мажоритарному округу Олександра Куницького. Відеозапис звернення опублікований на сторінці Ірини Багалій у Facebook.

Практично кожного дня з'єднання являються нові відомості щодо наявності у кандидата по 169 окр. Харкова Санька Куницького ізраїльського громадянства. Фактів все більше. А Саньок мовчить. І президент Зеленський мовчить. І штаб партії Слуга народу мовчить. Змова мовчання. Наша невеличка група занепокоєних мешканців записала відеозвернення до президента Зеленського і штабу Слуги народу з вимогою дати пояснення щодо наявності у Куницького громадянства іншої держави. Друзі та сусди, якщо вас теж турбує що нашим представником у парламенті може стати громадянин іншої держави, підтримуйте наш флешмоб – власними відосиками і репостиками. #слуганадванарода #169_округ #zeteam #ze #зекоманда #слуганарода #ze2019 #зекандидат #zpsanek #зесанек Опубліковано Iryna Bagalij Середа, 3 липня 2019 р.

Ірина Багалій просить Зеленського вжити заходів через наявність іноземного громадянства у Куницького

"Мене звуть Ірина Багалій. Я - лікар-психіатр, кандидат медичних наук. Також я є громадською активісткою - координатором екологічної організації "Зелений фронт". Наша сім'я більше 100 років живе в Харкові. В центрі міста, в Київському районі, який зараз став відомим всій Україні як 169 виборчий округ. Скандально відомий він. З'ясувалося, що від партії "Слуга народу" балотується Олександр Куницький, у якого знайшовся ізраїльський паспорт. З яким він активно їздить в Росію. Я звертаюся до президента Зеленському і до штабу партії "Слуга народу" з проханням розібратися в цій ситуації. І з'ясувати, як так сталося, що за округом балотується людина з ізраїльським громадянством, якщо воно у нього дійсно є. Надати пояснення українському народу і прийняти якісь заходи. Я вважаю, що балотуватися в український парламент має право лише людина з українським громадянством. Тільки громадянин України буде захищати інтереси своїх виборців", - заявила Ірина Багалій.

Рід Багалій – шанований в Харкові. Ірина Багалій є правнучкою відомого історика, співзасновник і члена Української академії наук (з 1919 року) Дмитра Багалія. Академіку належить фундаментальна праця "Історія слобідської України". Сьогодні Ірина Багалій займає активну громадську позицію у питаннях збереження української ідентичності на Слобожанщині.

Вона не самотня у зверненні до президента Зеленського з приводу скандально відомого кандидата в депутати Куницького. Раніше з закликом розібратися в ситуації виступив громадський діяч, юрист Леонід Маслов. Він, як і солістка відомої групи KAZKA Олександра Зарицька, звернули увагу президента на те, що кандидат, який має паспорт іноземної держави, не має права представляти партію на виборах.

Нагадаємо, днями депутати Андрій Денисенко та Ігор Мосійчук опублікували фотографії Куницького у військовій формі армії Ізраїлю.

А журналісти знайшли в YouTube опублікований в 2014 році відеоролик, на якому сам Куницький підтверджує своє місцезнаходження в Ізраїлі, а також говорить співрозмовникові, що готується прийняти ізраїльську армійську присягу.

Олександр Куницький

У свою чергу, у Центральній виборчій комісії заявили, що отримали офіційні документи, що підтверджують факт перетину українського кордону Олександром Куницьким за паспортом іноземної держави.