Шукав телефон під час грози: 18-річного українця вбила блискавка

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У Херсонській області від удару блискавки загинув чоловік

У Херсонській області 18-річний хлопець загинув від удару блискавки. Трагедія сталася 11 липня на околиці селища Біла Криниця Великоолександрівського району. Хлопець під час грози шукав загублений телефон. Про це повідомляє місцеве видання "Херсонці".

Чоловік рвав траву в полі разом з односельцями. Коли почалася гроза, люди побігли додому. Однак хлопець повернувся на півдорозі, оскільки загубив телефон. Під час пошуків у нього потрапила блискавка.

На місце події прибула швидка медична допомога. Проте врятувати хлопця не вдалося, медики констатували смерть.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області від удару блискавки згоріла школа.

Спочатку полум'я охопило дах будівлі, а потім перекинулося на третій поверх. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу тільки через три години після загоряння. Школу обіцяють відремонтувати до вересня.

Варто відзначити, що після пожежі в дитячому таборі "Вікторія", в цій школі пройшла позапланова перевірка пожежної безпеки. Відомо, що було виявлено вісім порушень правил безпеки, зокрема - відсутність громовідводу.

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