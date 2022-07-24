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Не використовуйте для прибирання засоби, в складі яких є ці речовини: список

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Неділя 24 липня 2022 19:13
Не використовуйте для прибирання засоби, в складі яких є ці речовини: список Фото: Експерти назвали найнебезпечніші речовини у побутовій хімії (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Перед покупкою будь-якого засобу побутової хімії, потрібно обов'язково прочитати етикетку про склад цього засобу. Деякі інгредієнти можуть бути небезпечними для здоров'я. Постраждати може не тільки шкіра, але і внутрішні органи.

Які речовини найнебезпечніші в побутовій хімії - читайте в списку нижче.

Хлор

Він входить в багато засобів для прибирання і вважається одним з кращих засобів проти будь-яких забруднень. А ще він відмінно дезінфікує поверхні. Але експерти рекомендують відмовитися від побутової хімії з хлором на користь більш безпечних засобів.

Річ у тому, що хлор дуже агресивна речовина. Він може викликати алергічні реакції, вражати шкіру і провокувати запалення.

Використання рукавичок при прибиранні вас не сильно врятує, бо пари хлору потрапляють в дихальні шляхи та на слизові оболонки - це викликає роздратування та опіки.

А ще хлор має властивість накопичуватися в організмі й при частому застосуванні може збільшити ризик небезпечних захворювань.

Фосфат

Фосфати часто додають в побутову хімію, щоб посилити роботу молекул поверхнево-активних речовин. Однак таке з'єднання дуже небезпечно і може проникати всередину організму.

Фосфати зневоднюють і знежирюють шкіру, руйнують стінки клітин і захисний шар епідермісу.

Вони шкідливі для екології та при попаданні через каналізацію в природні водойми, викликають швидке зростання синьо-зелених водоростей. А це шкодить якості води та життю мікроорганізмів у воді.

Парабени

На багатьох упаковках можна побачити, що до складу входять нібито корисні парабени.

Але по суті, це консерванти, які не дають розвиватися бактеріям в різних засобах побутової хімії та косметиці й тим самим продовжують термін придатності товару.

Такі парабени можуть впливати на гормональний фон людини й в перспективі - провокувати захворювання ендокринної системи.

Самий мінімальної шкоди від парабенів - роздратування, алергія і прискорення процесів старіння.

Лімонен

Ця речовина має яскраво виражений цитрусовий запах і входить до складу багатьох ароматизаторів і освіжувачів повітря.

Однак вчені виявили, що лімонен має здатність мутувати в формальдегід при контакті з повітрям. А це перетворює засіб в дуже небезпечне, через те, що формальдегід відноситься до потенційно канцерогенних речовин.

Найменше, що може трапитися від контакту з таким засобом - подразнення слизової оболонки очей і першіння в горлі.

ПАРи

Молекули поверхнево-активних речовин (ПАР) можуть з'єднатися з молекулами води та жиру і то основна перевага, бо при прибиранні такий засіб просто та ефективно видаляє всі забруднення.

Але ПАРии можуть змінювати ефективність окислювально-відновлюючих реакцій в організмі, впливають на активність цілого ланцюжка важливих ферментів і порушувати білковий, вуглеводний і жировий обмін.

Такі речовини можуть викликати порушення в роботі імунної системи, печінки, нирок і стати причиною гострих алергічних реакцій.

І до речі, у багатьох європейських країнах ПАРи заборонено законом використовувати у виробництві миючих засобів.

До речі, раніше ми писали про те, як легко впоратися з неприємним запахом зі сміттєвого відра.

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