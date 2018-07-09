Під Івано-Франківськом п'яний рецидивіст зґвалтував пенсіонерку (фото)

Чоловік був раніше судимий за скоєння низки тяжких злочинів

В Івано-Франківський області 48-річний чоловік зґвалтував 75-річну пенсіонерку. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Правоохоронців викликала сусідка постраждалої.

"Сусідка не могла додзвонитися до жінки, тому прийшла провідати. Зайшовши в будинок, виявила господиню побитої і відразу ж викликала медиків і поліцію", - розповіли в поліції.

Коли правоохоронці прибули на місце події, вони з'ясували, що близько першої години ночі зловмисник зайшов у двір 75-річної потерпілої і, розбивши вікно в кімнаті, проник в житловий будинок.

Фото: Рецидивіст згвалтувавши пенсіонерку (if.npu.gov.ua)

"Перебуваючи в нетверезому стані він, підійшовши до жінки, схопив її руками за шию і почав душити. Потім завдав кілька ударів руками по обличчю, чим заподіяв тілесні ушкодження, а потім застосувавши фізичну силу, всупереч волі потерпілої, вступив з нею в статевий зв'язок" , - сказали поліцейські.

Жінка повідомила "копам" особистість гвалтівника, оскільки знайома з ним.

Насильником виявився 48-річний житель сусіднього села, який мав судимість за скоєння низки тяжких злочинів: розбої, крадіжки з проникненням в житло і згвалтування.

Зловмисника затримали, йому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 152 (згвалтування) Кримінального кодексу України та вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Зловмиснику загрожує чергове ув'язнення на термін від п'яти до 10 років.

Раніше повідомлялося, що під Черкасами ром згвалтував на кладовищі дівчину.

Повідомляється, що напередодні події дівчина відпочивала в компанії, де також був гвалтівник. Поліція затримала підозрюваного і уклала його під варту.

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