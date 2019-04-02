Побиття потерпілих у ДТП нацгвардійців: несподівана розв'язка

ДТП в Одесі з нацгвардійцями - названа причина побиття (колаж РБК-Україна)

ДТП в Одесі показала, наскільки неадекватні можуть бути прості перехожі

У страшній дорожньо-транспортній пригоді в Одесі, яка сталася в суботу, 30 березня, загинув один нацгвардієць, а двоє - були госпіталізовані. Після аварії до лежачих в калюжі крові постраждалих підбіг неадекват і став бити їх ногами. Один з потерпілих розповів, чому чоловік став їх бити, повідомляє видання "УСІ Одеса".

Як виявилося, незадовго до аварії нацгвардійці, які патрулюють місто, зробили перехожому чоловікові зауваження за неадекватну поведінку, а коли підійшли до пішохідного переходу, відчули удар.

Після цього чоловік, якій солдати Нацгвардії зробили зауваження, почав ногами бити постраждалих в ДТП і намагався вирвати зброю. Після скоєного неадекват втік з місця злочину ще до прибуття поліції і медиків.

ДТП в Одесі з нацгвардійцями - названа причина побиття (підозрюваний у побитті поранених нацгвардейцев, фото: facebook.com/arsen.avakov)

Вже наступного дня його затримали - ним виявився Путілін, раніше судимий, який перебуває під умовним терміном, громадянин України, одесит. Тепер йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

В результаті ДТП загинув військовослужбовець Національної гвардії України 23-річний Віталій Флоря. 22-річних Дениса Балгурова і Данила Руденка госпіталізували з численними переломами. Останній досі не вийшов з коми.

ДТП в Одесі з нацгвардійцями - названа причина побиття (загиблий Віталій Флоря, фото: usionline.com)

"Враховуючи тяжкість травм Данила Руденка, який у комі, його помістили у відділення реанімації з важкою закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, відкритим переломом обох гомілок і закритим переломом лівої ключиці", - розповів Юрій Гафійчук, лікар-нейрохірург Одеського військового госпіталю.

ДТП в Одесі з нацгвардійцями - названа причина побиття (постраждалі Денис Балгуров і Данило Руденко, фото: usionline.com)

Прогнозів щодо одужання військових лікарі не дають, але в разі поліпшення їх стану обох чекають численні операції.

Нагадаємо, автомобіль Opel на єврономерах збив трьох військовослужбовців нацгвардії, які вийшли на патрулювання міста. Аварія сталася на перетині вулиці Кишинівська і проспекту Добровольського.

Підозрюваного винуватця ДТП також заарештували, йому інкримінують порушення правил дорожнього руху, які спричинили за собою загибель і каліцтва. Санкція цієї статті кримінального кодексу України передбачає до 8 років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли про те, що у резонансній справі про ДТП на Сумській з'явився новий поворот. У Харківський апеляційний суд 1 квітня надійшло кримінальне провадження за звинуваченням Зайцевої та Дронова, стали відомі прізвища суддів, які розглядатимуть апеляцію.