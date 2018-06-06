Відома дизайнер покінчила з собою: названі ймовірні причини суїциду

Жінка залишила передсмертну записку, яка адресувалася її дочці

У Нью-Йорку покінчила з собою американська дизайнер і засновник бренду Kate Spade New York Кейт Спейд. У ЗМІ назвали ймовірну причину суїциду Кейт, передає tmz.com.

Можливо, причиною самогубства могла стати депресія Кейт.

Повідомляється, що Спейд впала в глибоку депресію через проблеми в сім'ї. Її чоловік Енді хотів розлучитися, а Кейт не могла змиритися, що їх 24-річний шлюб розвалиться. Енді Спейд навіть не жив у родинному домі.

Пара уклала шлюб в 1994 році.

Фото: Кейт Спейд (facebook.com amnewyork)

Кейт вчинила самогубство в своїй квартирі в Нью-Йорку, на Манхеттені у вівторок, 5 червня, вранці. Біля її тіла знайшли передсмертну записку, яка адресувалася її дочки Френсіс Беатрікс.

У записці нібито говорилося: "Я завжди тебе любила. Це не твоя вина. Запитай батька".

Кейт Спейд (уроджена Кетрін Ноел Броснахан) заснувала компанію Kate Spade Handbags на початку 1990-х. став Співзасновником її чоловік Енді Спейд. Спочатку компанія продавала сумки, а потім розширився асортимент магазину. У 1996 році відкрився перший фірмовий бутік.

У 2004-му був запущений бренд Kate Spade at home. У 1999 році 56% компанії купила Neiman Marcus, що залишилися 44% вона придбала в 2006-м. В той час компанія продала бренд Liz Claiborne за $124 млн. В травні 2017 року Kate Spade була продана Coach, Inc. за $2,4 млрд. У лютому 2016 року Кейт Спейд запустила новий бренд - Frances Valentine, який випускав взуття і сумки. Їх дизайнером була Спейд.

Продукти бренду нерідко можна побачити у Сієнни Міллер, Олівії Палермо, Дженніфер Лопес і Сари Джесіки Паркер. Варто відзначити, що до компанії Kate Spade дизайнер не має відношення вже більше десяти років.

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