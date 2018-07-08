Відому українську артистку після інсульту перевели в столичну клініку

На лікування солістки групи "Фрістайл" необхідні великі кошти

7 липня за наполяганням родичів впала в кому Ніна Кірсо була переведена в одну з київських лікарень. На думку родичів, у солістки групи "Фрістайл" з'явиться більше шансів на одужання, передають "Факти".

Слід нагадати, що 1 червня у Ніни Кірсо стався інсульт. З того моменту солістка і продюсер групи "Фрістайл" знаходиться в комі. Відразу після прибуття в полтавську клініку 55-річній артистці була надана перша допомога та проведені життєво важливі операції, які змогли запобігти погіршення стану. На поточний момент співачка лежить в комі першого ступеня, а не другого, що підвищує шанси на одужання.

Арт-директор музичної групи "Фрістайл" Ігор Лахін прокоментував переведення Ніни Кірсо в столичну клініку.

"Я не можу назвати клініку і лікарів. Це закрита інформація. Необхідні великі кошти на лікування. Допомогу отримуємо від артистів, простих людей, але цього недостатньо", – сказав Лахін.

Фото: Ніна Кірсо (facebook.com/ninakirso)

За наявною інформацією, тривале лікування та реабілітація вимагають величезних фінансових витрат, тому колеги Ніни Кірсо організували благодійний концертний тур по країні. В ході туру гурт "Фрістайл" та "Діти "Фрістайлу" планують зібрати частину коштів, щоб матеріально підтримати сім'ю співачки.

Крім того, про свою участь у благодійному турі заявили Віталій і Світлана Білоножки, Ольга Сумська, Ауріка Ротару, Алла Кудлай, Віталій Козловський, Володимир Данилець і Володимир Моїсеєнко, Надія Крутова-Шестак, Петро Чорний, Дмитро і Назарій Яремчуки.

Організатори оголосили, що перше благодійне виступ планується на 18 серпня в Житомирі. У Києві виступ відбудеться 21 жовтня, у Полтаві – 7 листопада.

Нагадаємо, що раніше Ніна Кірсо потрапила у одну з полтавських клінік.

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