Відомий карикатурист висміяв результати виборів у РФ

Героєм нової картини став Володимир Путін
Відомий російський карикатурист Сергій Йолкін висміяв ймовірний результат виборів президента в РФ. Свою нову іронічну роботу художник опублікував на своїй сторінці в Facebook.
"П-Переможець", - сказано в підписі до рисунка.
На карикатурі зображений чинний президент Російської Федерації Володимир Путін, який сидить на купі коробок з написом "Легітимність".
Скріншот поста (www.facebook.com/sergey.elkin1)
"Пахан" залишив себе при владі і державного корита", - пишуть в мережі.
"Саме здетанує? Немає ні годинника, ні шнура", - помітили користувачі.
"Вантажте легітимність бочками", - додали в коментарях.
"Це коробки з-під вкинутих бюлетенів?" – уточнили в мережі.
Раніше відомий карикатурист висміяв вибори в Росії.
Люди в коментарях оцінили креативність Йолкіна і висловили свою думку.
"Не час ще", - іронічно написав Володимир Евфиц.
"Не цокаючись", - іронізує Дмитро Боиченко.
"Вип'ємо, не цокаючись", - прокоментував Олексій