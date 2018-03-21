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Відомий карикатурист висміяв результати виборів у РФ

STYLERLIFE        21.03.2018 - 13:16
Фото: Вибори в РФ (facebook.com CIKRussia)
Фото: Вибори в РФ (facebook.com CIKRussia)

Героєм нової картини став Володимир Путін

Відомий російський карикатурист Сергій Йолкін висміяв ймовірний результат виборів президента в РФ. Свою нову іронічну роботу художник опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"П-Переможець", - сказано в підписі до рисунка.

На карикатурі зображений чинний президент Російської Федерації Володимир Путін, який сидить на купі коробок з написом "Легітимність".

Скріншот поста (www.facebook.com/sergey.elkin1)

"Пахан" залишив себе при владі і державного корита", - пишуть в мережі.

"Саме здетанує? Немає ні годинника, ні шнура", - помітили користувачі.

"Вантажте легітимність бочками", - додали в коментарях.

"Це коробки з-під вкинутих бюлетенів?" – уточнили в мережі.

Раніше відомий карикатурист висміяв вибори в Росії.

Люди в коментарях оцінили креативність Йолкіна і висловили свою думку.

"Не час ще", - іронічно написав Володимир Евфиц.

"Не цокаючись", - іронізує Дмитро Боиченко.

"Вип'ємо, не цокаючись", - прокоментував Олексій

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Теги: выборы, карикатура, Сергій Йолкін
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