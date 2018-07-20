Назвав українців маніяками: відомий російський блогер потрапив у "Чистилище"

Кадр з відео (YouTube/Bra2Brad)

30-річний провокатор звинувачується в антиукраїнській пропаганді

Популярний російський відеоблогер Ілля Давидов, відомий під псевдонімом Ілля Медісон, який одним з перших в РФ робив гумористичні відеоогляди на фільми та комп'ютерні ігри, потрапив в базу організації "Миротворець". Відповідний запис з'явився в розділі "Чистилище".

"Провокатор. Українофоб. Антиукраїнська пропаганда. Російський відеоблогер і стример. Псевдонім - Ілля Медісон. Дата народження: 08.03.1988. Місце народження - м. Рига", - повідомили на сайті.

Скріншот (myrotvorets.center/criminal)

Відео: Медісон (YouTube/Зашквар_Ютуба)

За деякими даними, 21 січня 2017 року блогер виїхав з Росії. Напередодні 18 січня 2017 року чеченський користувач Умар Саїдов опублікував у Facebook відео з стендап-виступу Меддісона 2012 року, в якому блогер пожартував про Коран. Саїдов назвав жарт Меддісона неприпустимим і закликав всіх чоловіків-мусульман покарати його. Проти Меддісона розгорнулося цькування в соцмережах, до якого приєднався дагестанський громадський діяч, віце-президент Федерації боксу Дагестану Булач Чанкалаєв. Він відкрито погрожував блогеру у Facebook і закликав інших знайти і покарати його. 22 лютого 2017 року Заводський районний суд Грозного (Чеченська республіка) визнала ролик екстремістським.

Раніше знаменитий діджей влучив у базу "Миротворця".

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