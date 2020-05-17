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Відомий український спортсмен впав у кому: потрібна допомога

STYLERЖиття    17.05.2020 - 18:15
Відомий український спортсмен впав у кому: потрібна допомога
Сергій Мясоєдов впав у кому (фото: pixabay.com)

Український баскетболіст Сергій Мясоєдов впав у кому

Сергій Мясоєдов впав у кому після того, як 16 травня невдало впав з велосипеда. У Запоріжжі 25-річний український баскетболіст, данкер і учасник Матчу зірок Суперліги звернувся в лікарню через сильний біль в ключиці. Але вже в самому закладі йому стало погано, і він впав у кому.

За словами лікарів, у відомого українського спортсмена утворилася внутрішньочерепна гематома. Йому зробили операцію і зараз він знаходиться у дуже важкому стані.

Відомий український спортсмен впав у кому: потрібна допомога

Сергій Мясоєдов (фото: fbu.ua)

Президент Запорізької федерації баскетболу Валерій Елькінсон розповів, що у неділю, 17 травня, Мясоєдову зробили комп'ютерну томографію. Аналізи показали, що гематома залишилася на колишньому рівні.

Стан спортсмена буде залежати від найближчих днів. Він знаходиться в гарних умовах, оскільки допомагає керівництво міста. Лікарі сподіваються, що молодий організм Сергія впорається.

Варто зазначити, що Сергій Мясоєдов на прізвисько "Комар" у Вищій баскетбольній лізі України виступав за "Запоріжжя-2", "Інваспорт" з Дніпра і запорізький "Металург".

Федерація баскетболу України просить небайдужих підтримати боротьбу за життя Сергія.

Карти для допомоги:

4441114444297608

Єременко Євген Олегович

5167 8032 0267 3849

Кравченко Єгор Олександрович

Відомий український спортсмен впав у кому: потрібна допомога

Скріншот з fbu.ua

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Автор: Іван Романенко

Теги Новини України спортсменкома
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