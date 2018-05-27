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"Як завжди чисто і охайно": комунальники за ніч вичистили Київ після Ліги чемпіонів (фото)

STYLERLIFE        27.05.2018 - 13:31
Фото: (Колаж РБК-Україна)
Фото: (Колаж РБК-Україна)

У мережі показали фото очищенних вулиць столиці

В соціальній мережі Facebook кияни не перестають дивуватися поведінці футбольних фанатів, а точніше того, що вони після себе залишили в парках міста. У мережі були опубліковано свіжі знімки очищеного Києва. На фото видно, що рівень чистоти був відновлений.

Журналіст Бачо Корчілава висловив своє невдоволення застарілою інформацією в мережі і закликав киян на власні очі оцінити стан паркових зон.

 

Фото: (facebook.com/korchilava.bacho)

"Так, вистачить постити вчорашню херню. Спеціально поїхав з ранку в парк Шевченка. Вже все прибрано (спасибі комунальникам), і парк виглядає як завжди чисто і охайно. Так що насолоджуйтесь. І взагалі такого масштабу заходів властиво, що доводиться після напливу туристів прибирати сміття. Просто вийдіть з мережі і прогуляйтеся по реальному життю", – написав він.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/korchilava.bacho

Рівнем чистоти на київських вулицях поділилися в співтоваристві "Подільська РДА" у Facebook.

 

Фото: (facebook.com/PodilRDA)

"Вітаємо переможців Ліги чемпіонів і спасибі тим, хто кожну хвилину турбувався про чистоту Подолу під час роботи фан-зони. Вже сьогодні вранці, завдяки працівникам КП "Керуюча компанія Подільського району м. Київ", КП УЗН Подільського району, КП ШЕУ Подільського району Комунальна корпорація "Київавтодор", центральна частина району у належному стані", – заявлено в співтоваристві в Facebook.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/PodilRDA

Нагадаємо, що раніше в мережі викладалися фотографії, а також відеозаписи, на яких видно рівень забруднення парків після проведення футбольного матчу. Незважаючи на те, що до прийняття гостей готувалися за кілька місяців, урн на всіх не вистачило. На ролику і фото видно, що зелена зона завалена пакетами і пляшками з-під алкогольних напоїв, а трава повністю витоптана.

Відео: video.rbc.ua

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Теги: футбол, чистота, Лига Чемпионов, коммунальщики
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