"Яка краса": в мережі відреагували на знищення баз терористів на Донбасі

Українські війська завдали потужного удару по противнику

Українці жваво обговорюють в мережі знищений днями раніше опорний пункт терористів на Донбасі. Відповідне відео опублікував Анатолій Штефан з позивним "Штірліц" на своїй сторінці в Facebook.

"Адекватна відповідь. Відео, яке можна дивитися вічність. Внаслідок провокаційних дій російсько-терористичних військ по мирному населенню, воїни ООС знищили ВОП противника, живу силу, техніку і озброєння", - сказав він.

Більш того, Штефан назвав кадри потужного удару "приємними без перебільшення" і пообіцяв, що перемога у війні буде за Україною.

Відео: знищення бази терористів на Донбасі (facebook.com/ukrop.bc)

У той же час користувачі мережі уточнили, що відео дійсно є "приємним", і що терористів "абсолютно не шкода".

"Яка краса. От тепер видно, як наша артилерія або міномети працюють. Шкода, що на початку війни в нас безпілотників не було. Частіше таке відео треба знімати і показувати", - сказав користувач Komandante Che.

"Гарно, аж заворожує", - уточнила юзер Апач Ржевський.

"І дійсно: дивишся й чомусь їх ні грама не шкода", - сказала користувач Ніна Оліфіренко.

"Пора б вже комбригу нагороду дати, а штаб щось не рухається. І командиру розвідки теж. Адже це їх робота", - упевнений юзер Андрій Римарук.

Фото: скріншот коментарів (facebook.com/ukrop.bc)

Нагадаємо, нещодавно у мережі з'явилося відео, на якому з висоти пташиного польоту записано масштаб потужного удару по противнику з боку бійців Збройних сил України. В результаті бою на Донбасі, окупанти зазнали поразки. Відео відповідного характеру було опубліковано в соціальній мережі Facebook офіцером Анатолієм Штефаном "Штірліц".

Боєць ООС сказав, що саме завдяки новій системі розвідки, українським військовим вдалося виявити противника і нанести точний удар.

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