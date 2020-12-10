З якими симптомами COVID-19 в Україні госпіталізують в першу чергу

З якими симптомами COVID-19 пацієнта відразу забирають у лікарні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Коронавірус продовжує вирувати в Україні та частина інфікованих потребує госпіталізації. За протоколами МОЗ в першу чергу в лікарню потрібно забирати тих хворих, у яких є задишка, низька сатурація і супутні захворювання.

Як розповіла головний лікар Київської клінічної лікарні № 4 Тетяна Мостепан, у МОЗ вже є чіткі протоколи лікування пацієнтів з легкою формою коронавірусу, а також з важким перебігом хвороби. Про це вона повідомила в інтерв'ю для видання "Главком".

"Ми розуміємо, що боремося не з вірусом COVID-19, тому що сьогодні від нього немає специфічної терапії. Але всі ті пацієнти, які потрапляють до лікарні з середнім ступенем тяжкості, а також з тяжким перебігом захворювання, вони до того ж мають некомпенсовані супутні патології. Тому обов'язково, спираючись на протокол МОЗ, основне завдання — не допустити ускладнень тих захворювань, які у них вже проявилися, тому що їх спровокував COVID-19", - пояснила Мостепан.

Вона додала, що за протоколами МОЗ госпіталізація пацієнтів з підозрою або вже з підтвердженим діагнозом COVID-19 відбувається за медичними показаннями, а саме:

Прискорене дихання менш як 10, або більш як 30 дихальних рухів у хвилину.

Сатурація нижче 92%

Порушення свідомості

Наявність супутніх патологій (Серцево-судинні захворювання, діабет, ниркова недостатність та інші)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що коронавірус пошкоджує кровоносні судини більшості заражених дітей.

А також повідомляли про те, що лікар розповіла, як змінився коронавірус з початку епідемії в Україні.