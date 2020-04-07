Карантин не перешкода: в Києві натовп з дітьми прийшов в церкву

В одній зі столичних церков зібрався натовп людей з дітьми на Благовіщення
Благовіщення Пресвятої Богородиці православні відзначають сьогодні, 7 квітня. При цьому в Україні введено карантин через коронавірус до 24 квітня, який уряд може продовжити ще довше, якщо в країні не покращиться ситуація з хворими.
Незважаючи на обмеження, пов'язані з карантином, натовп людей з дітьми був помічений біля церкви, яка знаходиться на вулиці Стеценка.
"Черга на вулицю, натовп людей з маленькими дітьми і зовсім з немовлятами... Що у людей в голові - не відомо", - повідомив автор фото, яке опублікували на сторінці Dtp.kiev.ua у Facebook.
Благовіщення у київській церкві (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)
Користувачі мережі також прокоментували цю ситуацію.
Скріншоти з Facebook
Нагадаємо, що стала відома особистість напівголого порушника, якого поліція ловила в Гідропарку.