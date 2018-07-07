Кастрація і довічне ув'язнення: в Україні хочуть посилити покарання за педофілію

Згідно зареєстрованому законопроекту, педофілам загрожує термін тюремного ув'язнення до 20 років

Новий законопроект, запропонований у Верховній Раді, передбачає збільшення терміну тюремного ув'язнення, а також хімічну кастрацію за зґвалтування дітей. Про це повідомляє "Апостроф".

Пропонується радикально збільшити термін тюремного ув'язнення за зґвалтування дітей: до 20 років, без верхнього мінімуму покарання. На поточний момент педофілів садять на строк від 7 до 15 років, залежно від тяжкості наслідків для потерпілого.

Також законопроект передбачає відібрати право умовно-дострокового звільнення, хоча можливість дострокового звільнення зберігається. Законопроект передбачає зловмиснику, який був засуджений терміном на 20 років, альтернативу — хімічна кастрація і 10 років відбування покарання у в'язниці суворого режиму. "Добровільна міра медичного характеру" або так звана "хімічна кастрація" це така процедура, що передбачає введення в кров людини спеціальних хімічних сполук, які пригнічують статевий потяг організму.

Хімічна кастрація можлива після судових розглядів і експертизи, за результатами якої приймається рішення про доцільність "добровільних заходів медичного характеру". До речі, такий спосіб покарання педофілів поширений у США, Великобританії, Росії, Казахстані, Німеччині та інших країнах світу.

Крім того, якщо засуджений повторно скоїв аналогічний злочин, йому загрожує довічне ув'язнення. Також довічний термін пропонується давати за повторне "насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом (ст. 153 КК України) незалежно від віку потерпілого. Сучасне законодавство передбачає покарання за аналогічний злочин від 3 до 15 років.

Нагадаємо, що у Кривому Розі двоє вихідців з Кавказького регіону використовували свою чотирирічну доньку для створення порнографічних відео.

Відео: video.rbc.ua