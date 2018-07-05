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У Києві 17-річний хлопець покінчив життя самогубством через нерозділене кохання

STYLERLIFE        05.07.2018 - 18:07
Фото: Самогубця (pixabay.com/doctor-a)
Фото: Самогубця (pixabay.com/doctor-a)

Юнак вистрибнув з вікна багатоповерхівки

У Солом'янському районі столиці 17-річний хлопець покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна 14 поверху багатоповерхівки. Про це повідомляє OBOZREVATEL з посиланням на джерела в поліції.

Трагічний інцидент стався в середу ввечері, 4 липня, на вул. Ернста.

Очевидці викликали "швидку", проте медики лише констатували загибель підлітка. Хлопець помер на місці.

Стало відомо, що юнак зважився на такий страшний вчинок через проблеми в особистому житті.

"Причина самогубства - нерозділене кохання", - розповіли правоохоронці.

Раніше повідомлялося, що у Львові 17-річна дівчина загинула, випавши з вікна 11-го поверху. Інцидент стався в суботу, 24-го березня, о 23:23. 

Також повідомлялося, що у столиці чоловік спробував покінчити життя самогубством після вчинення злочину. Чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, вистрибнув з вікна 7 поверху багатоповерхівки. При падінні він практично не постраждав, оскільки впав на кущі.

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Теги: суицид, подростки
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