У Києві Hummer збив дитину: з'явилися нові свідки, які спростували версію Островського

Кирило Островський (фото: informator.ua)

Свідки стверджують, що винуватець ДТП говорить неправду

Свідки смертельного ДТП на бульварі Лесі Українки в Києві стверджують, що водій Hummer бреше, так як на місці аварії не було ніякої вантажівки. Про це пишуть "Весті".

Журналісти змогли розшукати ще двох свідків смертельного ДТП в Києві, якими чомусь не зацікавилася столична поліція. Вони стверджують, що Кирило Островський, який перебував за кермом автомобіля, намагався втекти з місця злочину, а не викликав швидку медичну допомогу, як стверджують адвокати. Медиків викликав очевидець ДТП.

“Я йшов по Лесі Українки – і сам бачив момент удару. Після того, як машина вдарила дитину, почувся тріск і крик матері. Видовище було жахливе. Я тут же почав викликати медиків, тому що побачив, що справа погана. Водій з місця ДТП поїхав відразу ж. Поїхав вниз по Лесі Українки. Він навіть не виходив з машини після аварії, не підходив до дитини. Після виклику швидкої я подзвонив в поліцію і пішов, тому що все, що там відбувалося бачити було надто важко. Я до сих пір відходжу після цього видовища", - повідомив свідок аварії Арсеній.

Крім того, свідки стверджують, що ніякої вантажівки перед пішохідним переходом, яка нібито закривала огляд, не було.

"Тут не треба бути експертом, щоб зрозуміти, що з місця ДТП він поїхав, адже аварія сталася біля аптеки, а від неї до "Паруса", де машину затримали, мінімум 200 метрів. Я не бачила сам удар, але чула жахливий крик жінки. До речі, ніякої вантажівки на місці аварії не було і в помині", - каже місцева мешканка, яка проживає на бульварі Лесі Українки і бачила смертельну аварію з вікна. Вона додала, що поліція і швидка допомога прибули на місце ДТП дуже оперативно.

Обидва свідки зазначили, що поліція до них за показаннями не зверталася, а інформацією зацікавилися тільки журналісти.

Нагадаємо, водій Hummer, який в Києві збив на смерть дівчинку, зробив заяву.

Кирило Островський повідомив, що він не збирався тікати з місця злочину і намагався викликати швидку допомогу. А огляд на пішохідний перехід йому закрила вантажівка з-за якої вибігли діти перед ДТП.

Відео: РБК-Україна