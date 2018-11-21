У Києві конфлікт з-за собак переріс у погрози кривавої розправи (відео)

Колаж: РБК-Україна

На даний момент у конфлікт втрутилися адвокати

Побутова сварка двох жителів Києва через собак переросла у взаємні звинувачення та розгляду з адвокатами. При цьому одна зі сторін конфлікту — відома українська езотерик Симона Бородіна та її чоловік-співак Олексій Федоренко.

Бородіна повідомила на своїй facebook-сторінці, що під час вечірньої прогулянки 16 листопада на її 3-х річну дочку і собачку "було скоєно замах". За словами жінки, власник французького бульдога вигулював свого вихованця без намордника і спускав його без повідка. При цьому бульдог накинувся на дівчинку, яку захистила собачка Бородіної.

"Господар тренованої бійцівської собаки вигулюючи її без намордника, почав спускати її з повідця і собака прийняла мою дитину за живу тренувальну мішень... Все сталося в частки секунди, пес ростом з дитину здійснив стрибок прямо на обличчя Стейсі, наш маленький поморанский шпіц вагою 3 кг за лічені секунди перекрив собою пащу бійцівської собаки і обличчя малятка... він постраждав, але Бог врятував нашу донечку", — пише Симона Бородіна.

Бородіна опублікувала відео, на якому зафіксовані травми, завдані її собаці бульдогом.

Опубліковано Симоною Бородиною Понеділок, 19 листопад 2018 р.

Далі, за словами жінки, господар бульдога розпочав бити її, а також її дочку, яку крім того чоловік вдарив палицею по спині.

"Потім господар пса почав бити мене, а дівчинка кинулася захищати маму зі словами: "Не смій бити мою маму". Через що отримала сильні удари палицею по спині", — уточнює Симона Бородіна.

"Він втік з місця події, але я вдячна правоохоронним органам, які з'ясували його ім'я, прізвище і силою потягли його в райвідділ скласти папери. Його Звуть Артем Скрябін і у нього вистачило нахабства написати на мене заяву, що я напала на собаку, яка в кров розірвала нашого малюка і ми з дочкою зазнали фізичних побоїв. Тому будьте пильні, людина швидше за все неадекватна або під наркотичним впливом (з'ясують в поліції), але грошей на адвоката у нього вистачило, а йому близько 25 років", — пише Бородіна.

Скріншот поста: facebook.com/simonaborodina

Артем Скрябін зі своєю собакою породи французький бульдог (фото: facebook.com/artem.skriabin.9)

Зі свого боку, другий учасник конфлікту — киянин Артем Скрябін — поділився на facebook-сторінці своєю версією події.

За словами Скрябіна, сварка з Бородіної у нього сталося через те, що вона "схопила його собаку за поводок і підняла вгору". Чоловік нібито просто прибрав її руку, після чого "всі розійшлися додому". Однак з якої саме причини Симона Бородіна підняла його французького бульдога за поводок — про це замовчує Скрябін.

"Під час прогулянки з собакою в мене сталася сварка з мешканкою сусіднього будинку. Причиною сварки було те, що Симона Бородіна схопила мою собаку (фр. бульдог) за поводок і підняла вгору, я прибрав її руку так як моя собака могла задихнуться. Після чого всі розійшлися додому", — пише Артем Скрябін.

Проте конфлікт, просто так не закінчився. Пізно ввечері в будинок до чоловіка прийшли невідомі (за твердженням Скрябіна, це був чоловік Бородіної) і почали бити його. Зазначимо, що чоловіком Бородіної є відомий оперний і джазовий виконавець, власник івент агенції AKKERMAN — Олексій Федоренко (Аккерман).

"Через годину, о 23:00 до мене додому увірвалася група з 5 осіб, на чолі з чоловіком Олексієм Федоренко (Аккерман), почали бити мене і погрожувати розправою мені, моїй дівчині і собаці. Після чого мене витягли з квартири, занесли в ліфт, де також били, після чого потягли за будинок до сміттєвих баків, де протягом 20 хвилин продовжили мене бити, при цьому погрожуючи, що мене відвезуть і вб'ють. Після чого, мене намагалися дотягнути до невідомого авто, але їм це не вдалося, так як приїхала поліція. Є багато свідків і доказів цього випадку", — ділиться своєю версією Артем Скрябін.

Також Скрябін опублікував фото побоїв.

Артем Скрябін зафіксував побої після конфлікту з Симоною Бородіною (фото: facebook.com/artem.skriabin.9)

Симона Бородіна і Олексій Аккерман (фото: facebook.com/simonaborodina)

Симона Бородіна також поділилася фотографією травмованої руки. "Це тільки моя рука після його удару", — пише Бородіна, маючи на увазі удари Скрябіна.

Скріншот: facebook.com/simonaborodina

Крім того, Симона Бородіна повідомила, що Скрябін вже найняв адвоката щодо цього конфлікту.

"Але він зараз найняв адвоката і хоче довести, що це я в своєму 56 кг вазі напала на його тренированную собаку, яка була без намордника, і потім кулаками побила себе, в той час, як він палицею бив мою дочку! Так, нам теж потрібен адвокат, але поки ми пройшли судмедекспертизи і голова обертом... Звичайно, собака реагує на команди господаря — він зобов'язаний нести відповідальність!" — повідомляє на своїй сторінці в мережі facebook Бородіна.

Артем Скрябін також підтвердив, що найняв адвоката.

"Заява написана,з нашої сторони все робиться за законом, адвокат є ,пост для того, щоб люди бачили ситуацію такою яка вона є насправді", — пише в коментарях під своїм постом киянин.

Скріншот коментарів: facebook.com/artem.skriabin.9

Користувачі мережі бурхливо відреагували на інцидент. До речі, багато відзначили, що "французький бульдог — це не бійцівська собака".

"Хм, на фото хлопець з французьким бульдогом... він звичайно міг поцапать шпіца, але не є бойцовим псом", — зазначає Svitlana Chigir-Lewicki.

"Він дав команду фас своїй собаці, а її морда була на рівні обличчя моєї дочки і малий шпіц перекрив собою, от і постраждав, рятуючи дитину! А розбиратися в породах — не важливо, все залежить від господаря і його команд!" — відповідає Симона Бородіна.

Скріншот коментарів: facebook.com/simonaborodina

При цьому в мережі вже відзначили, що історії Бородіної і Скрябіна кардинально відрізняються одна від одної. І ще слід розібратися, хто правий.

"Згоден, історія хлопця зовсім інша. Цікаво, яка більш правдива", — зауважує Юрій Гончаров.

"Пахне брехнею, тільки поки не зрозуміло від кого", — погоджується Drobot Igor.

Скріншот коментарів: facebook.com/simonaborodina

"Навіть якщо Артем винен, так як є ще версія подій від другої сторони, - спосіб "вирішення питання", який обрала друга сторона, тягне як мінімум на 5 статей КК України і як адекватний сприйматися не може і не повинен", — пише на своїй сторінці киянин Олександр Кузняк.

Скріншот поста: facebook.com/iDevastateU

Нагадаємо, раніше STYLER писав, що у Харкові жінку побили за зауваження про вигулі собак.

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Відео: РБК-Україна