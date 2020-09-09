У Києві маршрутники влаштували епічну бійку: вирішували, хто першим поїде

У Києві водії маршруток влаштували бійку у всіх на очах
У Києві очевидці зняли на відео бійку двох водіїв маршруток, які намагалися таким чином вирішити, хто першим поїде по маршруту. Інцидент стався на кінцевій зупинці маршрутки №211.
На відео, яке опублікував "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook, видно як двоє чоловіків з'ясовували стосунки. При цьому один з водіїв був більш агресивним.
Він намагався "загнати" другого водія в маршрутку, і бив опонента головою об неї. Пізніше в бійку втрутилися небайдужі жителі міста, які спробували розняти маршрутників.
Битва двох титанів - водіїв маршруток за ті, хто перший поїде збирати грошенята. Київ, кінцева 211 маршруткиОпубліковано Київ Оперативний Середа, 9 вересня 2020 р.
Користувачі мережі зазначили, що водії маршруток просто дикуни.
Нагадаємо, у Луцьку маршрутчика витягли з салону і побили посеред дороги. За однією з версій бійка сталася через борги водія маршрутки. Цікаво, що водій від госпіталізації відмовився, і навіть не захотів писати заяву про напад.
Раніше в Києві маршрутник затиснув дверима пенсіонерку, протягнув по асфальту і переїхав ногу. Сам водій нічого цього не помітив, і зупинив маршрутку тільки після того, як інші пасажири і люди на зупинці почали кричати.