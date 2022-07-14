У Києві можна пройти мамографію безплатно: що для цього потрібно

Обов'язковою складовою турботи про здоров'я жінки є регулярне проходження мамографії. Особливо це важливо враховувати жінкам у віці від 40 років і старше - перевірки необхідно робити щорічно.

Зараз мешканки та гості Києва можуть пройти мамографію на безоплатній основі. Як і де це можливо - читайте в матеріалі нижче.

Як зауважують медики, мамографія є "золотим стандартом" у діагностиці виявлення новоутворень молочної залози.

Такий метод дозволяє виявити утворення в молочній залозі ще на етапі формування мікрокальцинації, коли утворення неможливо побачити на УЗД і при звичайному обстеженні лікарем. Тобто виявити злоякісні новоутворення на початкових стадіях, на доклінічному етапі.

Де безплатно пройти мамографію та що для цього потрібно

В українській столиці тепер протягом місяця - з 14 липня по 14 серпня - будь-який бажаючий може безплатно пройти мамографічне обстеження.

Перевірки здійснюються в клініці в Солом'янському районі Києва за адресою вул. Сім'ї Ідзиковських, 3, де розташований приватний лікувально-діагностичний центр "Добробут". Така опція стала доступна завдяки підтримці міжнародного благодійного фонду.

Для проходження тут безплатної мамографії жінкам молодше 40 років потрібно направлення лікаря будь-якого лікувального закладу.

потрібно направлення лікаря будь-якого лікувального закладу. Жінка старше 40 років направлення від лікаря не потрібно.

направлення від лікаря не потрібно. Запис здійснюється через контакт-центр: (097) 495 28 88, (044) 495 28 88.

Фахівці звертають увагу, що зараз, під час повномасштабної війни, збільшуються ризики виникнення патологій молочної залози.

Як пояснює лікар онколог, хірург медичної мережі "Добробут" Юлія Габелко, молочна залоза - це "орган-мішень", який завжди реагує на найменшу зміну гормонального фону. А той може змінюватися з багатьох причин, серед яких на першому місці стрес.

"Саме стрес викликає зміну рівня статевих гормонів, що призводить до появи певних симптомів з боку молочної залози: біль, дискомфорт, відчуття нагрубання, виділення з сосків, а також - появу ущільнень: як доброякісних (кісти, фіброаденоми), так і злоякісних.

Довготривале носіння білизни (наприклад, під час перебування у підвалах, бомбосховищах) може призводити до появи ішемії молочних залоз - зниження кровопостачання у тканинах призводить до нестачі кисню, необхідного для клітинного метаболізму.

Ішемія призводить до виникнення утворень. Травми (гематоми) також можуть спровокувати розвиток злоякісних новоутворень в молочній залозі", - розповіла онколог.