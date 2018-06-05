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У Києві врятували нутих у сміттєвий контейнер 15 кошенят (відео)

STYLERLIFE        05.06.2018 - 11:29
Фото: pixabay.com/cellicka
Фото: pixabay.com/cellicka

Тварин взяли на перетримку

У Києві на Вітряних Горах у смітнику знайшли контейнер, в якому було 15 кошенят. Про це повідомили на сторінці "Команда порятунку тварин" Facebook.

Малюків знайшла киянка Світлана Крутских. Вона викликала службу порятунку тварин, які допомогли зібрати кому втікачів позбирати! наляканих кошенят.

 

 

Опубліковано Светланою Крутских 2 червня 2018 р.

Відео: Знайдені кошенята (facebook.com/Светлана Крутських)

Кілька тварин забрали різні перетримки, решта були доставлені.

Зоозахисники закликають не віддавати кошенят "коробочницам" на ринках і метро, які за плату нібито тварин віддають у добрі руки. Тих тварин, яких не вдалося продати, вивозять в ліс або залишають на смітниках.

Нагадаємо, що у лісі під Харковом знайшли півсотні кинутих кошенят.

Малюків серед дерев помітили місцеві жителі. Вони близько півгодини збирали по кущам і деревам кошенят, щоб відвезти їх у притулок. Пізніше волонтери підрахували, що дитинчат було 47. Ветеринари напоїли і нагодували тварин, а найбільш слабких помістили в карантин і відразу ж розповіли про "подкидышах" в соціальних мережах, пропонуючи бажаючим стати сім'єю для них.

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Теги: тварини, кіт
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