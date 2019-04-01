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У Києві охоронець супермаркету залізною трубою побив підлітка: подробиці

STYLERЖиття    01.04.2019 - 21:44
У Києві охоронець супермаркету залізною трубою побив підлітка: подробиці
Колаж РБК-Україна

Неповнолітній хлопець отримав серйозні каліцтва від охоронця

Охоронець супермаркету побив 17-річного підлітка залізною трубою. Інцидент стався в Києві ще на початку жовтня 2018 року. Зараз прокуратура завершила досудове розслідування і направила до суду обвинувальний акт. Про це повідомляє прокуратура міста Києва.

27-річний чоловік був інспектором з безпеки супермаркету і під час словесної перепалки з неповнолітніми відвідувачами взяв металеву палицю і вдарив по обличчю одного з неповнолітніх.

В результаті цього удару молодик позбувся верхніх зубів і отримав травми обличчя.

За попереднім розслідуванням охоронець підозрюється у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я).

Зараз місцева прокуратура обвинувальний акт відносно охоронця направила в суд. При цьому потерпіла сторона вимагає компенсацію у розмірі 200 тисяч гривень.

Нагадаємо, що під Черніговом жорстоко побили рятувальників, які гасили пожежу. Рятувальники отримали травми різного ступеня тяжкості і їх доставили в лікарню.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві побили скандального блогера Данила Чікіна, який з початку окупації Донбасу втік у Росію і там говорив про "кривавої хунті", а потім знову повернувся до Києва і став затятим проукранцем".

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