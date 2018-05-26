У Києві "підпалили" посольство РФ на підтримку політв'язнів (відео)

У Росії зараз перебуває кілька сотень людей

У столиці України "підпалили" російське посольство, щоб нагадати Кремлю про питання з політв'язнями. Відповідне відео опублікував Дмитро Клищик на сторінці Facebook.

"Проекція на посольство Росії в Києві. Полум'я і портрети в'язнів совісті – Олега Сенцова та інших українців, які опинилися в російських в'язницях за свої політичні переконання. Близько трьохсот людей зібралося тут, зараз, близько посольства", - сказав він.

Відео: у Києві "підпалили" російське посольство (facebook.com/d.klischik)

У той же час один з організаторів заходу, кінорежисер Іван Сауткцн подякував українцям, які взяли участь в акції.

"Друзі. Не дивлячись на те, що проекція вийшла тьмяною (занадто добре підсвічений фасад посольства і наш проектор з цим не впорався), акція вдалася на славу. Прекрасна, Майданівське атмосфера і, повірте, дуже багато користі. Дякуємо усім, кому не байдужі долі наших братів, кинутих у мордорские в'язниці", - підкреслив він.

Фото: скріншот поста (facebook.com/ivan.sautkin)

Нагадаємо, Супрун закликала міністрів охорони здоров'я всього світу вимагати від РФ звільнити політв'язнів. Росія не дає можливості українським медикам надавати допомогу і стежити за станом здоров'я політв'язнів.

"Я нещодавно була в Женеві, там виступала перед Всесвітньою асамблеєю охорони здоров'я і говорила саме про наших політв'язнів. І про те, що Російська Федерація не дає нам доступ як лікарів до них, щоб ми могли надавати їм допомогу. І ми не знаємо, в якому вони стані", - сказала вона.

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