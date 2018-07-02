У Києві підліток-"зацепер" ледь не загинув на даху електрички (фото)

Хлопчик вирішив піднятися на дах вагону

У Солом'янському районі Києва на станції "Київ-Волинський" стався вибух на даху електрички, внаслідок якоuї ледь не загинув підліток. Про це повідомили на сторінці спільноти dtp.kiev.иа в в Facebook.

"Київ-Волинський. Електричка Київ-Фастів. Вибух на даху. На колії падає обпалений підліток. Живий, у свідомості, просить про допомогу", - сказано в повідомленні.

Фото: Хлопець постраждав у результаті вибуху на даху електрички (facebook.com/dtp.kiev.ua)

На місце події прибула "швидка". У потерпілого діагностували опіки 50% тіла. Хлопця у важкому стані госпіталізували.

"Зацепери, хоча б пожалійте батьків", - додали в співтоваристві.

Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Нагадаємо, що у Києві підлітки знову були помічені за небезпечним заняттям.

Інцидент стався в неділю, 17 червня, на станції "Новобіличі". Юні зацепери вирішили покататися на електричці, однак не всередині електропоїзда, а зовні.

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