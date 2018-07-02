Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Києві підліток-"зацепер" ледь не загинув на даху електрички (фото)

STYLERLIFE        02.07.2018 - 15:24
Фото: flickr.com nsavch
Фото: flickr.com nsavch

Хлопчик вирішив піднятися на дах вагону

У Солом'янському районі Києва на станції "Київ-Волинський" стався вибух на даху електрички, внаслідок якоuї ледь не загинув підліток. Про це повідомили на сторінці спільноти dtp.kiev.иа в в Facebook.

"Київ-Волинський. Електричка Київ-Фастів. Вибух на даху. На колії падає обпалений підліток. Живий, у свідомості, просить про допомогу", - сказано в повідомленні.

Фото: Хлопець постраждав у результаті вибуху на даху електрички (facebook.com/dtp.kiev.ua)

На місце події прибула "швидка". У потерпілого діагностували опіки 50% тіла. Хлопця у важкому стані госпіталізували.

"Зацепери, хоча б пожалійте батьків", - додали в співтоваристві.

Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Нагадаємо, що у Києві підлітки знову були помічені за небезпечним заняттям.

Інцидент стався в неділю, 17 червня, на станції "Новобіличі". Юні зацепери вирішили покататися на електричці, однак не всередині електропоїзда, а зовні.

Історія подорожчання проїзду в громадському транспорті

У Києві госпіталізували підлітка, який заліз на електричку У Києві на вокзалі хлопець отримав опіки після катання на даху електрички (фото)
Теги: электричка, підліток
"Хочу застерегти людей": українка розповіла про обурливий інцидент з великим туроператором
На Прикарпатті через негоду в річку змило ресторан (відео)
"Мурашки по шкірі": почесний караул в Канаді змінили під звуки української пісні (відео)
45-річна Ванесса Параді вперше вийшла заміж (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся