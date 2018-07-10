У Києві поліція стріляла в чоловіка: з'явилося відео затримання зловмисника

Фото: РБК-Україна

У мережі висловилися про діяльність поліції при затриманні

В Оболонському районі Києва на проспекті Героїв Сталінграда поліцейські стріляли в озброєного ножем чоловіка, який намагався взяти в заручники перехожих. Зловмисник був затриманий. У мережі з'явилося відео з місця події. Відповідний ролик опублікований на сторінці "Київ Оперативний" в соцмережі Facebook.

Інцидент стався в неділю, 8 липня. Відео зняли з вікна багатоповерхового будинку.

"З'явилося відео затримання чоловіка, який з ножем кидався на перехожих і патрульних", - розповіли в мережі.

Відео: Затримання зловмисника (facebook.com/KyivOperativ)

Ролик прокоментували користувачі мережі:

"Ось чому так? Як на навчаннях - у копів все виходить. А на ділі? Десять копів бігають за потенційним вбивцею, і ніфіга у них не виходить".

"Що за манера матюкатися, як вантажники на всю округу".

"Чоловіку врятували життя - після відмови кинути ножа і спроби втекти, могли просто застрелити. А диванним експертам запропоную вийти проти чела з ножем і простежити за своєю лексикою".

"А спочатку вистрілити не можна було? Ні, вони ще пробіглися по житлових дворах, даючи можливість йому взяти потенційних заручників а потім вирішили вистрілити. 7 копів змогли зупинити одного бандита тільки з допомогою пострілу".

"Але блін, вони ж зловили божевільного, який з ножем кидався".

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

Раніше повідомлялося, що у Києві поліція відкрила стрілянину по збройному чоловікові.

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