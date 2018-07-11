У Києві прямо в маршрутці "засікли" збоченця (відео)

Фото: РБК-Україна

Чоловік пристає до жінок, які їдуть в транспорті

У Києві в одному з маршруток спіймали на гарячому збоченця, який непомітно чіпляється до жінок в громадському транспорті. Відповідне відео і фото опублікували на станиці спільноти Los Solomas в Facebook.

Фото: У маршрутці "засікли" збоченця (facebook.com/lossolomas/Юля Волошина)

Пост опублікувала в Los Solomas киянка Юля Волошина.

"Хочу прославити любителя жіночих Попок, частенько промишляє в маршрутках (239, наприклад)", - написала киянка Юля Волошина.

Опубліковано Юлею Волошин Середа, 11 липня 2018 р.

Опубліковано Юлею Волошиною Середа, 11 липня 2018 р.

Відео: Чоловік пристає до пасажирів (facebook.com/lossolomas/Юля Волошина)

У коментарях користувачі обурилися побаченим. А деякі впізнали чоловіка на відео.

"Його потрібно розшукати, і щоб він дав відповіді за свої дії, і потім тільки судити", - пишуть в мережі.

"У 450-йтоже. І у всіх по вул. Горького. Вбиває, що у нього на руці обручку. Щиро шкода жінку", - відзначили користувачі.

"А я знаю цього дядька! Дружина і дочка у нього є, на вигляд такий зразковий сім'янин", - розповіли в коментарях.

Раніше киян обурив нахабний водій маршрутки.

"Всіх пасажирів здивувала нахабство водія, який підрізав велосипедиста, а коли останній зробив зауваження, то водій ще і обматюкав того на всю маршрутку! І я не кажу про його манеру спілкування з пасажирами. Просто нахаба і грубіян!" - написала очевидиця Ольга Воробей в групі Los Solomas в Facebook.

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