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У Києві п'яні чоловіки влаштували криваві розбірки на ножах (фото)

STYLERЖиття    01.09.2019 - 19:23
У Києві п'яні чоловіки влаштували криваві розбірки на ножах (фото)
Бійка на ножах в Києві (ілюстративне фото: Flickr/Alan Turkus)

У столиці України відбулася бійка на ножах між двома чоловіками

У Києві 1 вересня п'яні чоловіки влаштували бійку в парку Партизанської слави біля озера. Чоловіки щось не поділили і почали з'ясовувати стосунки на столових ножах. Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

Чоловіків розборонили бійці Муніципальної охорони. Обидва учасники бійки отримали травми. Так, у одного з них порізане обличчя, а в іншого видно сліди ножових поранень на руках.

Бійка на ножах в Києві (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Лікарі обом надали допомогу, а після цього бешкетниками зайнялися правоохоронці.

Користувачі мережі також прокоментували даний інцидент.

  • Сперечалися хто ранець до школи малому збирати буде?
  • Два знатних, доблесних пана влаштували лицарський турнір, а ви відразу викликати поліцію;
  • Навіщо цей псевдогуманістичний толерастичний стиль? Панове... надана медична допомога. Це ж покидьки, чийсь електорат... не дай бог дітям з ними десь перетнутися;
  • Потрібно більше горілки;
  • Ох і пики... Алкашня зі стажем.

У Києві п'яні чоловіки влаштували криваві розбірки на ножах (фото)У Києві п'яні чоловіки влаштували криваві розбірки на ножах (фото)У Києві п'яні чоловіки влаштували криваві розбірки на ножах (фото)

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що під Івано-Франківськом молоді люди влаштували масову бійку, яку зняли на відео очевидці.

Раніше повідомлялося про те, що фізрук побив колегу на очах школярів у спортзалі. Інцидент стався у Кропивницькому.

Ми також писали про те, що в Дніпрі голий неадекват в крові кидався на перехожих і лазив по автомобілям.

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