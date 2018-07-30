У Києві п'яний водій розбив 7 авто і заснув у машині "копів"

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У чоловіка не було прав на управління транспортним засобом

У неділю, 29 липня, п'яний водій Honda Accord без прав розбив сім автомобілів, а після заснув у машині поліцейських. Про це повідомляє "Інформатор".

Інцидент стався біля ТРЦ Dream Town. Водій рухався по Оболонському проспекту у бік станції метро "Оболонь" і врізався в припарковану на узбіччі Skoda Octavia.

Тоді Honda відкинуло на автомобіль Volkswagen Passat, який їхав в сусідній смузі. Обидві машини від удару після зіткнення відкинуло на паркування торгового центру. Там автомобілі зіткнулися ще з чотирма припаркованими машинами.

Відео: Пьяный водій розбив 7 авто (youtube.com/informator.ua)

Водій Honda намагався втекти з місця події, але його затримали. В крові у чоловіка було 2,92 проміле алкоголю.

В машині у поліцейських винуватець ДТП заснув. Коли його розбудили, чоловік сказав, що аварія сталася через те, що він намагався уникнути зіткнення з дітьми, що перебігали дорогу. Однак, за словами очевидців, ніяких дітей поблизу не було.

Раніше у Києві затримали п'яного водія, який ледь не потрапив в ДТП.

Чоловік, який повідомив про подію, їхав додому і побачив автомобіль, який неправильно їхав по дорозі і кілька разів ледве не потрапив у ДТП.

Нагадаємо, п'яний депутат потрапив у резонансну ДТП з пасажирським автобусом, є загиблі.

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