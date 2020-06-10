У Києві суддя відзначився неадекватом на питання журналістки про комуналку

У Києві суддя хамськи себе повів з журналісткою (колаж РБК-Україна)

У Києві суддя відзначився неадекватною поведінкою

У Києві суддя Шостого апеляційного суду Костянтин Бабенко вперто не платить за комунальні послуги елітному ЖК. Всього суддя заборгував ОСББ 230 тисяч гривень. Коли журналістка Христина Бердинських задала йому питання, коли він збирається сплатити борг, він грубо спробував вибити у неї з рук телефон.

Про це Христина написала на своїй сторінці в Facebook і опублікувала відео.

"Сьогодні я була на зборах ОСББ одного елітного ЖК на Печерську. В ЖК серйозна проблема, виявляється у нього накопичилося 3 млн. грн боргів перед Київтеплокомуненерго. Там якусь махінацію провернув колишній і.о. керівника ОСББ, після чого він втік з країни, жителі кажуть, що в РФ", - розповіла журналістка.

Нещодавно суд визнав, що борг ОСББ становить близько 3 млн. грн, 1 липня буде апеляція. Жителі взагалі не здогадувалися про існування боргу і зібралися на збори, вирішувати, що робити далі.

Як розповіла бухгалтер на зборах мешканців, серед людей є боржники, але борг доведеться виплачувати всім мешканцям, якщо буде рішення суду.

Журналістка розповіла, що серед мешканців був один чоловік, який знаходився в стані алкогольного сп'яніння, під час зборів він куди виходив і повертався ще більш п'яним. В кінці зібрання, коли попросили підняти руки є боржники серед жителів, він підняв руку і почав розповідати комусь із жителів, він погасить борг поступово.

Як виявилося, це суддя Костянтин Бабенко.

"Суддю Бабенко в 2019 році зупиняла поліція, він вів авто п'яним. Слідство.інфо робило про це класний сюжет. Але за водіння в нетверезому стані судді нічого не було, суд у 2020 році його виправдав", - розповіла журналістка.

У Києві суддя вибив телефон з рук журналістки (Facebook)

Як ми раніше писали, у Таїланді виявили тіло української журналістки.

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Автор: Людмила Жукова