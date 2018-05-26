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У Києві розфарбували відновлені графіті часів Майдану (відео)

STYLERLIFE        26.05.2018 - 14:13
Фото: Графіті часів Майдану (facebook.com/street.art.kyiv)
Фото: Графіті часів Майдану (facebook.com/street.art.kyiv)

Поліція почала розшукувати винуватців

У столиці України невідомі поглумилися над відновленими графіті часів Революції Гідності. Про це повідомляє пресс-служба київської поліції.

"В чергову частину столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Грушевського невідомі зробили написи на відновлених графіті часів Майдану. Слідчо-оперативна група задокументувала правопорушення та опитує можливих свідків і очевидців", - йдеться в тексті повідомлення.

Трохи пізніше в мережі з'явилося відео, як невідомий художник в масці написав поверх "ікон Майдану" слово Fake. При цьому вказали на можливих "винуватців" події.

"Сьогодні вранці отримав це відео. Хтось у такий спосіб вирішив нагадати міністру Нищуку про те, що за свої слова потрібно відповідати. Нагадаю нашу зустріч, коли Ви говорили про те, що репутація для Вас важлива", - йдеться у підписі до кадрів в співтоваристві "Sociopath" Facebook.

Відео: знищення графіті часів Майдану (facebook.com/therealSociopath)

До речі, у неділю, 3 вересня минулого року, до магазину на вулиці Грушевського в Києві принесли шини після того, як за ініціативою його власника були знищені графіті часів Майдану, які також називали «ікони революції». Так, знімки з місця подій опублікував фотограф Владислав Содель.

Вітрини магазину вимазали фарбою, на них тепер красуються написи нецензурного змісту. Двері в магазин розбили, після чого шини, принесені під них, запалили.

Як повідомлялося раніше, у 2017-му році інститут Національної пам'яті жорстко відреагував на знищення вандалами патріотичних графіті в Києві.

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Теги: Майдан, украинцы, граффити, вандал
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