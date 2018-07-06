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У Києві ВАЗ збив пішохода і протягнув його 50 метрів (відео)

STYLERLIFE        06.07.2018 - 11:22
Фото: pexels.com
Фото: pexels.com

На Братиславській пішохід кинувся під колеса машини

У Києві на вулиці Братиславській сталася смертельна ДТП. ВАЗ збив пішохода і протягнув його 50 метрів по дорозі. Про це повідомляє "Інформатор".

Аварія сталася вночі в п'ятницю, 6 липня, недалеко від лікарні швидкої допомоги.

Поліцейські повідомили, що водія авто, який збив пішохода, 47 років. Він практично все життя водить машину і раніше не потрапляв у серйозні аварії.

Фото: ДТП (kiev.informator.ua)

Ознак алкогольного сп'яніння у водія не виявлено. Він йде на контакт, але перебуває в шоковому стані.

Як повідомив водій ВАЗ, пішохід перебував в неадекватному стані і сам кинувся під колеса машини. Після удару автомобіль протягнув чоловіка ще близько 50 метрів по дорозі. Від отриманих травм пішохід помер на місці.

Відео: ДТП (youtube.com/informator.ua)

Водія вілі в управління поліції для проведення слідчих заходів. Машину евакуювали.

Раніше повідомлялося, що у Києві позашляховик протаранив маршрутку з пасажирами.

Автомобіль Toyota Sequoia рухався на значительноq швидкості і в'їхав у маршрутний автобус, з якого в цей час як раз виходили пасажири. В результаті аварії постраждали п'ятеро пасажирів, з яких трьох госпіталізували.

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