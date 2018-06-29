У Києві велосипедист збив пішохода: постраждалий госпіталізований (фото)

Пішохід перебігав дорогу в недозволеному місці

У Києві на проспекті Перемоги біля станції метро "Шулявська" велосипедист скоїв наїзд на пішохода, який перебігав дорогу в недозволеному місці. Про це повідомляє "Інформатор".

ДТП сталося в четвер, 28 червня, близько 19:45 на вулиці Олександра Довженка. За даними видання, велосипедист рухався зі сторони станції метро "Дорогожичі". Біля виїзду на Шулявський міст він збив пішохода.

Наголошується, що потерпілий перебігав шестисмугову дорогу в недозволеному місці, хоча поруч розташований підземний перехід.

Постраждалий був госпіталізований в лікарню з підозрою на закриту черепно-мозкову травму.

Фото: Аварія (Владислав Леонов/ kiev.informator.ua)

На місце події прибули патрульна поліція, швидка медична допомога і служба допомоги водіям і пасажирам двоколісного транспорту MotoHelp.

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