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У Києві велосипедист збив пішохода: постраждалий госпіталізований (фото)

STYLERLIFE        29.06.2018 - 08:48
Фото: pixabay.com/jp26jp
Фото: pixabay.com/jp26jp

Пішохід перебігав дорогу в недозволеному місці

У Києві на проспекті Перемоги біля станції метро "Шулявська" велосипедист скоїв наїзд на пішохода, який перебігав дорогу в недозволеному місці. Про це повідомляє "Інформатор".

ДТП сталося в четвер, 28 червня, близько 19:45 на вулиці Олександра Довженка. За даними видання, велосипедист рухався зі сторони станції метро "Дорогожичі". Біля виїзду на Шулявський міст він збив пішохода.

Наголошується, що потерпілий перебігав шестисмугову дорогу в недозволеному місці, хоча поруч розташований підземний перехід.

Постраждалий був госпіталізований в лікарню з підозрою на закриту черепно-мозкову травму.

 

Фото: Аварія (Владислав Леонов/ kiev.informator.ua)

На місце події прибули патрульна поліція, швидка медична допомога і служба допомоги водіям і пасажирам двоколісного транспорту MotoHelp.

Раніше повідомлялося, що в Києві п'яний водій влаштував ДТП на набережній.

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Теги: Київ, авария, велосипедист
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