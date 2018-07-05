У Києві позашляховик протаранив маршрутку з пасажирами (фото)

Водій авто не впорався з керуванням і влетів в маршрутку

У четвер, 5 липня, водій позашляховика Toyota Sequoia врізався в маршрутку з пасажирами. ДТП сталася на вул. Євгена Коновальця, передає "Інформатор".

Автомобіль Toyota Sequoia рухався на значній швидкості і в'їхав у маршрутний автобус, з якого в цей час як раз виходили пасажири.

В результаті аварії постраждали п'ятеро пасажирів, з яких трьох госпіталізували.

Фото: Позашляховик врізався в маршрутку (kiev.informator.ua)

У одного з постраждалих діагностували струс мозку. Стан двох інших пасажирів залишається невідомим.

Очевидці розповіли, що винуватець дорожньо-транспортної пригоди намагався втекти з місця аварії, але співробітники правоохоронних органів встигли його зупинити.

Повідомляється, що обидва водія цілі. За попередньою версією, водій Toyota не впорався з керуванням, що і призвело до зіткнення з маршруткою.

Фото: Позашляховик врізався в маршрутку (kiev.informator.ua)

Раніше повідомлялося, що у Києві п'яний водій влаштував ДТП на набережній.

"На Дніпровській Набережній бухий водій з кентом на Nissan, вилітаючи з естакади, з проспекту Бажана, накоїв справ... Можна було б написати "не впорався з керуванням" і влетів у Porsche, але яке там управління, коли в крові 3,07 проміле", - зазначили в мережі.

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